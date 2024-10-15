Погба о сокращении бана за допинг: «Я ничего не сделал – за что 4 года? Мне словно дали второй шанс, вернули то, чего меня лишили. Моя цель – набрать форму и вернуться на поле»
Полузащитник «Ювентуса» успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев.
– Я был по-настоящему доволен [решением CAS]. Я ничего не сделал – за что мне давать четыре года? Я смогу вернуться к тому, что больше всего люблю.
Конечно, мы поддерживали связь [с Дидье Дешамом]. Он всегда был рядом и поддерживал меня, еще до этой ситуации. Я очень благодарен ему.
Мне словно дали еще один шанс, вернули то, чего меня лишили. Это новый этап в жизни. Март наступит быстро. И я жду с нетерпением.
– Эвра предложил вам перейти в «Марсель».
– Я посмеялся над этим – таков дядя Пат, он сказал это в шутку. У меня все еще действует контракт.
– Есть ли возможность перейти в Лигу 1?
– У меня есть клуб, я думаю лишь о том, чтобы вернуться и выйти из этой ситуации. Но никогда не знаешь, что принесет завтрашний день, поэтому никогда не говори «никогда».
– Хотели бы сыграть на чемпионате мира?
– Моя цель – это, прежде всего, набрать форму, потому что я долгое время не играл. Я лишь хочу вернуться на поле. В сборной есть игроки, которые преуспевают в своих клубах, которые хорошо играют, и от меня зависит, смогу ли я вернуться, – сказал Погба в интервью L’Equipe.
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