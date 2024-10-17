Томас Хитцльспергер: «У Тухеля не было карьеры игрока. Но немецкий футбол изменился, когда парни вроде него, Нагельсманна и Тедеско стали тренерами»

Томас Хитцльспергер заявил, что у Томаса Тухеля не было карьеры игрока.

Вчера стало известно , что немецкий специалист возглавит сборную Англии с 1 января 2025 года.

Во время карьеры футболиста Тухель провел восемь матчей на уровне второй Бундеслиги, закончив играть в 24 года.

«Томас Тухель – еще один тренер, у которого никогда не было карьеры игрока. Около десяти лет назад футбол в Германии изменился, потому что все больше таких парней, у которых не было большой карьеры, перешли на тренерскую работу.

Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель – пожалуй, самые известные из них. Доменико Тедеско – еще один, который сейчас является тренером сборной Бельгии.

То, как они анализируют футбол, как говорят о нем, очень отличается. Вы можете представить, насколько скептически немецкая аудитория слушала этих парней, но они сумели преодолеть сопротивление, чтобы подняться на самый верх.

Думаю, что в Англии дела обстоят примерно так же. В идеале, есть бывшие игроки сборной, такие как Саутгейт, Лэмпард или Руни. Они проделали огромную работу в качестве игроков, но это не тот случай», – сказал бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер .

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