Реднапп о Тухеле в сборной Англии: «Я патриотичен и считаю, что нам нужен английский тренер. Томас пару раз быстро терял работу в клубах»

Харри Реднапп разочарован назначением Томаса Тухеля в сборную Англии.

Немецкий специалист возглавил английскую национальную команду. Он приступит к работе 1 января.

«Не то чтобы он был крайне успешен. Пару раз он быстро терял работу в клубах. Я очень патриотичен и считаю, что нам нужен английский тренер, но, очевидно, выбор был невелик.

У англичан сейчас не так много шансов стать тренерами в Премьер-лиге. Там везде иностранные владельцы, которым нужен иностранный тренер. У нас в Премьер-лиге всего два или три тренера-англичанина. Это печально, учитывая то, сколько денег тратит FA на тренерские курсы.

Это не похоже случай на Юргена Клоппа , который перешел в «Ливерпуль», добился большого успеха и остался там на долгие годы. Здесь нужно руководствоваться рассудком, чтобы выбрать правильных игроков, ставить их правильные позиции, дать им почувствовать себя хорошо от того, что они играют за лучшую страну в мире. Вот в чем дело.

Как долго тренеру удастся работать с игроками? На самом деле у него толком нет возможности поработать с ними – он же не тренирует их. Ли Карсли сказал, что у него было около 20 минут на то, чтобы поработать над схемой – примерно столько уходит на то, чтобы поработать над формой, моделями игры в сборной», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма».