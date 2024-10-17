Кукурелья об игре рукой в матче с Германией на Евро: «Я испугался, но Тэйлор сказал мне, что это не пенальти. Я мог стать самым ненавидимым человеком в Испании»

Марк Кукурелья вспомнил об игре рукой в матче Евро-2024.

В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте. ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1.

Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тэйлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде.

– Что ты думал в тот момент?

– Я испугался, честно говоря. Я тут же посмотрел на судью, думая: «Нет, нет». Но но сказал мне «нет [пенальти]», и все стало нормально.

Я был напуган, потому что у того судьи были проблемы со мной. Это английский судья, у нас было несколько стычек с ним в АПЛ . Так что я думаю, что он был мне должен.

– Это были самые напряженные 30 секунд в твоей жизни?

– Я мог стать самым ненавидимым человеком в Испании, – сказал защитник «Челси » в неформальной беседе в юмористическом шоу La Revuelta.