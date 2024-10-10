Кукурелья об игре рукой в матче с Германией на Евро: «Она была в естественном положении, очень близко к телу. Неправильно, что УЕФА говорит об этом спустя время – это подогревает шумиху»

Марк Кукурелья прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку на Евро-2024.

В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте. ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1.

Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тэйлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде.

«Было очень четкое [попадание в руку]. Но это естественное положение, потому что я держал руки низко, не отводя в стороны, и рука находилась очень близко к телу.

Я считаю неправильным, что во время Евро [в УЕФА] говорили, что игры рукой не было, а теперь, спустя какое-то время, они говорят, что рука была. Это подогревает шумиху вокруг уже решенного вопроса, не знаю, что они пытаются сделать. Важно, что они прояснили ситуацию, потому что у всех нас от этого уже кружится голова», – сказал защитник «Челси » и сборной Испании в интервью COPE.

За руку Кукурельи все же был пенальти – УЕФА признал ошибку на Евро. Спустя почти три месяца!