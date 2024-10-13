Кукурелья о судействе в АПЛ после победы Испании на Евро: «Я уже получил 5 желтых, на меня охотятся. Это нормально, я поучаствовал в голе в финале, англичанам больно»
Марк Кукурелья описал, как на отношении к нему отразилась победа Испании на Евро.
Защитник, представляющий «Челси», ассистировал Микелю Ойарсабалю в финальной игре против Англии (2:1).
«Ну, я уже получил дисквалификацию за пять желтых карточек, хотя фолил не так много. В какой-то степени на меня охотятся, на меня быстро набрасываются, особенно когда мы играем на выезде.
Это нормально, мы победили, я поучаствовал в голе, я играю у них дома. Это естественно, англичанам больно», – сказал Кукурелья.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости