Кукурелья о судействе в АПЛ после победы Испании на Евро: «Я уже получил 5 желтых, на меня охотятся. Это нормально, я поучаствовал в голе в финале, англичанам больно»

Марк Кукурелья описал, как на отношении к нему отразилась победа Испании на Евро.

Защитник, представляющий «Челси», ассистировал Микелю Ойарсабалю в финальной игре против Англии (2:1).

«Ну, я уже получил дисквалификацию за пять желтых карточек, хотя фолил не так много. В какой-то степени на меня охотятся, на меня быстро набрасываются, особенно когда мы играем на выезде.

Это нормально, мы победили, я поучаствовал в голе, я играю у них дома. Это естественно, англичанам больно», – сказал Кукурелья.