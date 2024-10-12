Кукурелья о критике в «Челси»: «Люди видят цену и думают, что ты – машина, которая будет набирать 50+50. Я пришел в эпоху перемен, здесь у меня было больше тренеров, чем за всю карьеру»

Марк Кукурелья высказался о критике после перехода в «Челси».

«Когда я перешел в «Челси », со мной многое произошло. Мы долго жили в отеле, у детей были проблемы в школе, нас ограбили… Моя жена зашла в спальню и увидела [грабителей]. Это было неприятно, мы вернулись в отель, потому что были напуганы.

Потом я три дня пролежал в больнице [с вирусом]. Я все равно хотел играть, но был не в лучшей форме. Это тоже опыт: пока это не случится с тобой, ты не знаешь, как отреагируешь. Сейчас это [не повлияло бы на меня] таким же образом.

До «Челси» я играл в более скромных командах, и я попал сюда в эпоху перемен, в трудное время, когда сменилось много игроков и тренеров. Можно было подумать, что это моя вина – люди продолжали искать повод обвинить меня. Люди видят цену и думают, что ты – машина, которая будет забивать 50 голов и отдавать 50 результативных передач. Это сделка между клубами: они договариваются о сумме, а я тут ни при чем.

В «Челси» у меня было больше тренеров, чем за всю мою карьеру. Тухель, Поттер, Лэмпард, Почеттино , теперь Энцо [Мареска ]. Я недолго поработал с Тухелем , мы едва успели узнать друг друга. Потом пришел Грэм Поттер, при котором я играл в «Брайтоне», но ему было непросто. У него было много игроков, но он не совсем смог воплотить свой стиль. И с Лэмпардом было то же самое», – сказал защитник «Челси».