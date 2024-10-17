Денис Бояринцев: «Я не сторонник ругать нынешнее поколение и восхвалять прошлое. Они соответствуют темпу жизни и условиям, в которых растут»
Тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался о современных футболистах.
«Ходит сейчас одна шутка про современных футболистов: «Наушники взял, валик взял, резиночку взял, на стадион приехал, а бутсы забыл».
На самом деле я не сторонник ругать нынешнее поколение и восхвалять прошлое. Они такие, какие есть, и соответствуют тому темпу жизни и условиям, в которых растут.
Не хочется говорить, какими были мы, но иногда приходится приводить определенные примеры, связанные со спортивной деятельностью. Я понимаю, что не каждый любит, когда лезут в личные моменты. Бывает, но редко, я могу дать жизненный совет. Больше хочется житейских моментов, мы же не только на поле подчиняем свою жизнь футболу, но и вне его. Нужно делать правильные вещи, чтобы расти как спортсмен», – сказал 46-летний бывший игрок «Спартака».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Legalbet
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