«Спартаковский футбол – это пережиток прошлого, сейчас так ни одна команда не играет. Даже «Краснодар» стал сбалансированнее». Защитник «Ротора» Никитин о стиле Бояринцева
Алексей Никитин считает спартаковский футбол пережитком прошлого.
Защитник «Ротора» высказался о стиле футбола, который ставит в команде главный тренер Денис Бояринцев, игравший за «Спартак».
– Ставит ли Бояринцев спартаковский футбол?
– Это философский вопрос. Мы все время играем так, как позволяют соперники, подстраивая свои сильные и слабые стороны. Но также есть и свои наработки.
А спартаковский футбол – это пережиток прошлого. Он уже модифицировался и изменился, сейчас так ни одна команда не играет. Даже «Краснодар», который все время играл в атаку, стал играть сбалансированнее, – сказал Никитин.
Отсюда и все беды!
Судейки и сейчас тащат спартак всеми силами, но как-то не выходит
Советские футбольные традиции уничтожили, а российских так и не нажили, вот только и остались пресловутые сказки про спартаковский, просто потому в 90-е только Спартак какое-то подобие футбола показывал. И Ротор ещё.
К сожалению, у нас в РПЛ нет ни у кого никакого футбольного стиля, в этом проблема всех команды, потому и молодёжь не может выйти на взрослый уровень, а если и выходит, то никак не прогрессируют. Краснодар и Зенит раньше ещё про поведали стильный футбол, но и они всё похерили.