«Спартаковский футбол – это пережиток прошлого, сейчас так ни одна команда не играет. Даже «Краснодар» стал сбалансированнее». Защитник «Ротора» Никитин о стиле Бояринцева

Алексей Никитин считает спартаковский футбол пережитком прошлого.

Защитник « » высказался о стиле футбола, который ставит в команде главный тренер , игравший за « ».

– Ставит ли Бояринцев спартаковский футбол?

– Это философский вопрос. Мы все время играем так, как позволяют соперники, подстраивая свои сильные и слабые стороны. Но также есть и свои наработки.

А спартаковский футбол – это пережиток прошлого. Он уже модифицировался и изменился, сейчас так ни одна команда не играет. Даже « », который все время играл в атаку, стал играть сбалансированнее, – сказал .