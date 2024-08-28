«Спартаковский футбол – это пережиток прошлого, сейчас так ни одна команда не играет. Даже «Краснодар» стал сбалансированнее». Защитник «Ротора» Никитин о стиле Бояринцева

Теги Спартак Денис Бояринцев премьер-лига Россия Первая лига Ротор Краснодар Алексей Никитин Чемпионат.com Футбол

Алексей Никитин считает спартаковский футбол пережитком прошлого.

Защитник «Ротора» высказался о стиле футбола, который ставит в команде главный тренер Денис Бояринцев, игравший за «Спартак».

Ставит ли Бояринцев спартаковский футбол?

– Это философский вопрос. Мы все время играем так, как позволяют соперники, подстраивая свои сильные и слабые стороны. Но также есть и свои наработки.

А спартаковский футбол – это пережиток прошлого. Он уже модифицировался и изменился, сейчас так ни одна команда не играет. Даже «Краснодар», который все время играл в атаку, стал играть сбалансированнее, – сказал Никитин.

37 комментариев
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Манчестер Сити играет в спартакоыский футбол, каким он должен быть в 2024-м
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Под спартаковский футбол требуются мастера. С этим проблема. Для «Спартака» не было проблемой вскрыть плотную оборону. Стеночки и забегания хорошо с этим справлялись.
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Я хоть и мясо , но постараюсь объяснить про "спартаковский футбол" . Это просто образное название того стиля , который начал проповедовать Бесков с приходом в Спартак . Бесков и раньше ставил такую игру в других командах , но у него не получалось из-за нехватки соответствующих игроков . В 1977 году Константин Иванович и начал в Спартак точечно собирать команду . Гаврилов , Хидя , Шавло , Гесс и др . Со второго круга 77-го года в первой лиге и начался проявляться тот футбол , который и хотел видеть Бесков . Такой футбол понравился и болельщикам . Техничный , умный , комбинационный с хорошими исполнителями . Где-то отсюда и пошло название "спартаковский футбол" . Такой футбол был не в новинку и в Европе многие клубы играли в техничный и комбинационный футбол . Просто в СССР в такой футбол не играл никто ! Может кто-то и хотел , но за отсутствием исполнителей не могли . Этот футбол не стали бы у нас в стране "спартаковским" , если бы не впечатляющий результат . 1977 - выход в высшую лигу , 1978 - 5 место в вышке и как вишенка на торте - 1979 год чемпионы СССР ! Это было круто и кто-то из -за результатов и нарек такой футбол спартаковским . Просто образное выражение того стиля , в который играл Спартак . Отбросим название "спартаковский" и посмотрим кто сейчас играет в такой футбол - тот же МС , Ливерпуль Клоппа ,Реал , тот же Байер , да и тот же Зенит . Это обычный комбинационный и техничный футбол с теми же стеночками и забеганиями . Вот и вся суть "спартаковского футбола" , хотя такой футбол изобрели до Спартака . Просто со временем многие тренера стали применять это название "спартаковский футбол" по поводу и без повода . А сказать проще - я хочу поставить команде техничный и комбинационный футбол ума не хватало . Поэтому выражение и получилось какими-то "избитым" .
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+15
Ответ Porsche Panamera Official
Комментарий скрыт
Он пошутил. Зануда
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Ответ Владислав88
У нас вообще команды ни в какой футбол не играют, или бей-беги, или вынос на столба. Мысли ноль у всех. Советские футбольные традиции уничтожили, а российских так и не нажили, вот только и остались пресловутые сказки про спартаковский, просто потому в 90-е только Спартак какое-то подобие футбола показывал. И Ротор ещё. К сожалению, у нас в РПЛ нет ни у кого никакого футбольного стиля, в этом проблема всех команды, потому и молодёжь не может выйти на взрослый уровень, а если и выходит, то никак не прогрессируют. Краснодар и Зенит раньше ещё про поведали стильный футбол, но и они всё похерили.
"Подобие футбола" в 90-е обыгрывало европейских топов, и не раз.
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Ротору могут ставить спартаковский футбол, футбол гвардиолы, моуринью и прочих, но он все равно будет играть по волгоградски - уныло и предсказуемо.
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Ответ ТимТалер
Под спартаковский футбол требуются мастера. С этим проблема. Для «Спартака» не было проблемой вскрыть плотную оборону. Стеночки и забегания хорошо с этим справлялись.
Есть надежда и некоторая уверенность, что Станкович научит Спартак разбираться с автобусами, прогресс команды в результате его непродолжительной работы все видят...
+9
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+7
Дожили , кто этот клоун , который рассуждает о спартаковской футболе?Гаврилов ,Шавло, Черенков, ты слышал о таких великих игроках, они играли в футбол настоящего !!!
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+7
Про пережиток прошлого говорит недоделок настоящего.
+6
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+4
Ответ Владислав88
У нас вообще команды ни в какой футбол не играют, или бей-беги, или вынос на столба. Мысли ноль у всех. Советские футбольные традиции уничтожили, а российских так и не нажили, вот только и остались пресловутые сказки про спартаковский, просто потому в 90-е только Спартак какое-то подобие футбола показывал. И Ротор ещё. К сожалению, у нас в РПЛ нет ни у кого никакого футбольного стиля, в этом проблема всех команды, потому и молодёжь не может выйти на взрослый уровень, а если и выходит, то никак не прогрессируют. Краснодар и Зенит раньше ещё про поведали стильный футбол, но и они всё похерили.
Согласен с Вами. Мысли нет ни у кого из россиян. Это отсутствие советского подхода в школах. Я сам учился в ДЮСШ "Локомотив" в 70-х (для любимого Спартака был слишком "хорош", хотя попыток не оставлял). Да к вот нас учили играть, а не выигрывать любой ценой. Пока не получится та или иная комбинация мы её отрабатывали. Особенно выход из обороны, даже ценой пропущеных голов. Люлей за косяки получали, но вынос всё равно был под запретом. Жаль Виктора Дмитриевича уже нет.
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Ну тут Никитин не прав стиль у Спартака при Бескове был очень симпатичным другое дело его усовершенствовали при нынешних реалиях и изменениях в футболе
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Тут конечно авторитетное мнение подъехало. Если конкретно у тебя не получается играть в такой футбол, то это не значит что он устарел. Арсенал Лондон, Барселона, ПСЖ не дадут соврать
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Ответ Геннадий
Я хоть и мясо , но постараюсь объяснить про "спартаковский футбол" . Это просто образное название того стиля , который начал проповедовать Бесков с приходом в Спартак . Бесков и раньше ставил такую игру в других командах , но у него не получалось из-за нехватки соответствующих игроков . В 1977 году Константин Иванович и начал в Спартак точечно собирать команду . Гаврилов , Хидя , Шавло , Гесс и др . Со второго круга 77-го года в первой лиге и начался проявляться тот футбол , который и хотел видеть Бесков . Такой футбол понравился и болельщикам . Техничный , умный , комбинационный с хорошими исполнителями . Где-то отсюда и пошло название "спартаковский футбол" . Такой футбол был не в новинку и в Европе многие клубы играли в техничный и комбинационный футбол . Просто в СССР в такой футбол не играл никто ! Может кто-то и хотел , но за отсутствием исполнителей не могли . Этот футбол не стали бы у нас в стране "спартаковским" , если бы не впечатляющий результат . 1977 - выход в высшую лигу , 1978 - 5 место в вышке и как вишенка на торте - 1979 год чемпионы СССР ! Это было круто и кто-то из -за результатов и нарек такой футбол спартаковским . Просто образное выражение того стиля , в который играл Спартак . Отбросим название "спартаковский" и посмотрим кто сейчас играет в такой футбол - тот же МС , Ливерпуль Клоппа ,Реал , тот же Байер , да и тот же Зенит . Это обычный комбинационный и техничный футбол с теми же стеночками и забеганиями . Вот и вся суть "спартаковского футбола" , хотя такой футбол изобрели до Спартака . Просто со временем многие тренера стали применять это название "спартаковский футбол" по поводу и без повода . А сказать проще - я хочу поставить команде техничный и комбинационный футбол ума не хватало . Поэтому выражение и получилось какими-то "избитым" .
Немного поправлю. В СССР в техничный, комбинационный футбол играло, по крайней мере, тбилисское Динамо. Возможно, Арарат в свои лучшие годы.
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Ответ Porsche Panamera Official
Смешно когда эксперты рассказывает что плох Спартак и плчему не играет в стеночки и забегания??? В 2024 году….
Потому что чеканят мало на тренировках!
Отсюда и все беды!
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Дайте клуб Мостовому, он поставит!
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Да, нынешним поленьям какой уж Спартаковский футбол. На 5 метров точно пас отдать не в состоянии
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у спартака хоть есть понятие,спартаковский футбол и все понимают,что это,в мире мало у кого это есть...
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Кто это? И почему этому телу дали возможность что-то говорить публично?
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Спартаковский футбол это прежде всего Хусаинов.
Судейки и сейчас тащат спартак всеми силами, но как-то не выходит
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У нас вообще команды ни в какой футбол не играют, или бей-беги, или вынос на столба. Мысли ноль у всех.
Советские футбольные традиции уничтожили, а российских так и не нажили, вот только и остались пресловутые сказки про спартаковский, просто потому в 90-е только Спартак какое-то подобие футбола показывал. И Ротор ещё.
К сожалению, у нас в РПЛ нет ни у кого никакого футбольного стиля, в этом проблема всех команды, потому и молодёжь не может выйти на взрослый уровень, а если и выходит, то никак не прогрессируют. Краснодар и Зенит раньше ещё про поведали стильный футбол, но и они всё похерили.
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0
Ответ Porsche Panamera Official
Смешно когда эксперты рассказывает что плох Спартак и плчему не играет в стеночки и забегания??? В 2024 году….
Если вы не заметили, то стеночек хватает
0
0
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Что такое спартаковский футбол?
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у кого спросили то и ответил
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Ответ rugbyfan
Спартаковский футбол это прежде всего Хусаинов. Судейки и сейчас тащат спартак всеми силами, но как-то не выходит
Ты эталонно страдаешь, братан, приятно посмотреть))
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Ответ Геннадий
Я хоть и мясо , но постараюсь объяснить про "спартаковский футбол" . Это просто образное название того стиля , который начал проповедовать Бесков с приходом в Спартак . Бесков и раньше ставил такую игру в других командах , но у него не получалось из-за нехватки соответствующих игроков . В 1977 году Константин Иванович и начал в Спартак точечно собирать команду . Гаврилов , Хидя , Шавло , Гесс и др . Со второго круга 77-го года в первой лиге и начался проявляться тот футбол , который и хотел видеть Бесков . Такой футбол понравился и болельщикам . Техничный , умный , комбинационный с хорошими исполнителями . Где-то отсюда и пошло название "спартаковский футбол" . Такой футбол был не в новинку и в Европе многие клубы играли в техничный и комбинационный футбол . Просто в СССР в такой футбол не играл никто ! Может кто-то и хотел , но за отсутствием исполнителей не могли . Этот футбол не стали бы у нас в стране "спартаковским" , если бы не впечатляющий результат . 1977 - выход в высшую лигу , 1978 - 5 место в вышке и как вишенка на торте - 1979 год чемпионы СССР ! Это было круто и кто-то из -за результатов и нарек такой футбол спартаковским . Просто образное выражение того стиля , в который играл Спартак . Отбросим название "спартаковский" и посмотрим кто сейчас играет в такой футбол - тот же МС , Ливерпуль Клоппа ,Реал , тот же Байер , да и тот же Зенит . Это обычный комбинационный и техничный футбол с теми же стеночками и забеганиями . Вот и вся суть "спартаковского футбола" , хотя такой футбол изобрели до Спартака . Просто со временем многие тренера стали применять это название "спартаковский футбол" по поводу и без повода . А сказать проще - я хочу поставить команде техничный и комбинационный футбол ума не хватало . Поэтому выражение и получилось какими-то "избитым" .
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Если Краснодар и играл сбалансированно, то только при Ивиче...
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