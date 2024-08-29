Бояринцев о Соболеве и Сергееве: «Одноплановые игроки. Не удивлюсь, если «Зенит» продаст Ивана, хотя он ни в чем не уступает»

Денис Бояринцев сравнил игровые навыки Александра Соболева и Ивана Сергеева.

«Мне кажется, у них схожая манеры игры, оба футболиста хорошо откликаются на фланговые передачи и забивают много мячей после таких комбинаций.

Достаточно неплохо оба могут сыграть в подыгрыше, у них присутствует голевое чутье. Это одноплановые игроки, хотя Соболев немного габаритнее.

Сергеев прибавил в « » в плане комбинационной игры, , наверное, хватает и своих индивидуальных качеств, чтобы создать момент, но все же нужны партнеры, чтобы это сделать. Но в целом, это достаточно хорошие футболисты для .

Очень сложно предположить, как они смогут взаимодействовать на поле, если Соболев все же перейдет в «Зенит». Не удивлюсь, если сине-бело-голубые в таком случае продадут Сергеева, хотя он ни в чем Александру не уступает, как мне кажется», – сказал экс-полузащитник « ».

Вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» решен положительно. Сергеев перейдет в «Крылья» (Георгий Черданцев)