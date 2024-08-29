Бояринцев о Соболеве и Сергееве: «Одноплановые игроки. Не удивлюсь, если «Зенит» продаст Ивана, хотя он ни в чем не уступает»
Денис Бояринцев сравнил игровые навыки Александра Соболева и Ивана Сергеева.
«Мне кажется, у них схожая манеры игры, оба футболиста хорошо откликаются на фланговые передачи и забивают много мячей после таких комбинаций.
Достаточно неплохо оба могут сыграть в подыгрыше, у них присутствует голевое чутье. Это одноплановые игроки, хотя Соболев немного габаритнее.
Сергеев прибавил в «Зените» в плане комбинационной игры, Соболеву, наверное, хватает и своих индивидуальных качеств, чтобы создать момент, но Ивану все же нужны партнеры, чтобы это сделать. Но в целом, это достаточно хорошие футболисты для РПЛ.
Очень сложно предположить, как они смогут взаимодействовать на поле, если Соболев все же перейдет в «Зенит». Не удивлюсь, если сине-бело-голубые в таком случае продадут Сергеева, хотя он ни в чем Александру не уступает, как мне кажется», – сказал экс-полузащитник «Спартака».
Вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» решен положительно. Сергеев перейдет в «Крылья» (Георгий Черданцев)
это чел реально тренером работал?
вот разбор и сравнение по нападающим и Соболь там в сухую уделывает примерно всех, как человек конечно он Г, но футболист он сильный
https://www.sports.ru/football/blogs/3257445.html