Бояринцев о Соболеве и Сергееве: «Одноплановые игроки. Не удивлюсь, если «Зенит» продаст Ивана, хотя он ни в чем не уступает»

Теги Спартак Зенит Денис Бояринцев премьер-лига Россия Первая лига Ротор Александр Соболев Иван Сергеев Футбол

Денис Бояринцев сравнил игровые навыки Александра Соболева и Ивана Сергеева.

«Мне кажется, у них схожая манеры игры, оба футболиста хорошо откликаются на фланговые передачи и забивают много мячей после таких комбинаций.

Достаточно неплохо оба могут сыграть в подыгрыше, у них присутствует голевое чутье. Это одноплановые игроки, хотя Соболев немного габаритнее.

Сергеев прибавил в «Зените» в плане комбинационной игры, Соболеву, наверное, хватает и своих индивидуальных качеств, чтобы создать момент, но Ивану все же нужны партнеры, чтобы это сделать. Но в целом, это достаточно хорошие футболисты для РПЛ.

Очень сложно предположить, как они смогут взаимодействовать на поле, если Соболев все же перейдет в «Зенит». Не удивлюсь, если сине-бело-голубые в таком случае продадут Сергеева, хотя он ни в чем Александру не уступает, как мне кажется», – сказал экс-полузащитник «Спартака».

Вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» решен положительно. Сергеев перейдет в «Крылья» (Георгий Черданцев)

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19 комментариев
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Может я ошибаюсь, но почему то я всегда был уверен, что это совершенно разноплановые игроки.
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Одноплановые?! Что он несёт? Абсолютно разные
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ну вот такие у нас тренеры))) одноплановые...какой ужас
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Ответ heathen
Бояринцев в уме? Когда они стали быть одноплановыми игроками?
у него весь разум в бороду ушел
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Бояринцев в уме? Когда они стали быть одноплановыми игроками?
+5
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+4
экспертиза уровень ветераны
это чел реально тренером работал?

вот разбор и сравнение по нападающим и Соболь там в сухую уделывает примерно всех, как человек конечно он Г, но футболист он сильный

https://www.sports.ru/football/blogs/3257445.html
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Ответ Nogoi89
Бояринцев, но ты-то играл в футбол. Один из них лёгкий форвард, другой тяжёлый форвард. Один девятка, другой 11, один таранный, другой мобильный. Как они могут быть однотипными? Если ты имеешь ввиду класс и уровень мастерства, то так и скажи, что они плюс минус одинаковые, но мне кажется, Иван чуть более разноплановый игрок, он может неплохо играть на команду.
Верно. Между ними 11 см и примерно 20 кг. Как они могут быть одноплановыми? И ценник тоже немного разный, Ивана купили не за 10 млн евро, а в 5 раз дешевле.
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СЕРГЕЕВУ необходимо уходить в другой клуб.
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Ответ Georgii Neverov
У Сергеева чутьё на голы получше чем у соболя...
В плане техники,борьбы,игрой на втором этаже Соболь во многом превосходит
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Сергеев бы очень пригодился ЦСКА, там печально с нападением.
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Ответ Karl Franz F. Brandt
Верно. Между ними 11 см и примерно 20 кг. Как они могут быть одноплановыми? И ценник тоже немного разный, Ивана купили не за 10 млн евро, а в 5 раз дешевле.
Не будет 20 кг разницы, не удивлюсь, что они почти одинаково будут весить, потому что Иван пухляш, а этот длиннодрищ
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У Сергеева чутьё на голы получше чем у соболя...
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В том смысле план одинакова палят!
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Бояринцев, но ты-то играл в футбол. Один из них лёгкий форвард, другой тяжёлый форвард. Один девятка, другой 11, один таранный, другой мобильный. Как они могут быть однотипными? Если ты имеешь ввиду класс и уровень мастерства, то так и скажи, что они плюс минус одинаковые, но мне кажется, Иван чуть более разноплановый игрок, он может неплохо играть на команду.
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Кстати Сергеев Спартаку был б не лишним,а вдруг на Соболева сменяют с доплатой....
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Уступает или нет покажется игра
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Интересное наблюдение. Для руководства Зенита годы игрока в Спартаке перевешивают годы игрока в Зените. Много выводов можно сделать.
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