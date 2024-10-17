Канчельскис о тренерстве: «Из России конкретики нет, больше на словах. Сейчас больше предложений из дальнего и ближнего зарубежья. Такого, чтобы заинтересоваться, пока нет»
Последним местом работы 55‑летнего специалиста был киргизский «Мурас Юнайтед». В разное время Канчельскис тренировал «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу», узбекский «Набахор». В 2023 году в качестве генерального директора работал в казахстанском «Тоболе».
– Пока все больше в стадии разговоров. Глобальных новостей и никакой конкретики нет. Хотелось бы в ближайшем времени определиться. Какие‑то предложения, конечно, поступают. Но такого, чтобы заинтересоваться и подписать контракт, пока нет. Надеюсь, что в ближайшее время будут нормальные предложения.
– Это предложения из России или за рубежом?
– По поводу предложений из России конкретики нет: больше на словах. Больше разговоров сейчас все‑таки по поводу заграничных предложений. Из дальнего и ближнего зарубежья, – сказал Канчельскис.
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