Андрей Канчельскис: «Отставка Илича неудивительна. Было непонятно, откуда он вообще взялся»

Андрей Канчельскис оценил увольнение Саши Илича c поста тренера «Пари НН».

«Отставка Илича неудивительна. Было непонятно, кто его привел и откуда он вообще взялся. Но то, что было — уже прошло. Нужно смотреть дальше, думать, как будут выходить из сложившейся ситуации.

А отставка Илича была предсказуема», — сказал экс-полузащитник сборной России.

После 11 матчей нижегородцы занимают в Мир РПЛ 11-е место.