Андрей Канчельскис: «Отставка Илича неудивительна. Было непонятно, откуда он вообще взялся»
Андрей Канчельскис оценил увольнение Саши Илича c поста тренера «Пари НН».
«Отставка Илича неудивительна. Было непонятно, кто его привел и откуда он вообще взялся. Но то, что было — уже прошло. Нужно смотреть дальше, думать, как будут выходить из сложившейся ситуации.
А отставка Илича была предсказуема», — сказал экс-полузащитник сборной России.
После 11 матчей нижегородцы занимают в Мир РПЛ 11-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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