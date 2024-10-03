Канчельскис о возможной отмене второго гражданства в России: «Госдума не заберет у меня британский паспорт, я получил его сто лет назад. Могу и третье сделать, ха-ха!»
Андрей Канчельскис высказался о возможной отмене права на второе гражданство в РФ.
«Британский паспорт я сделал еще сто лет назад, поэтому возможный закон об отмене двойного гражданства на меня распространяться не будет. Это же юридический момент. Как только этот закон вступит в силу, так сразу нельзя будет получить второй паспорт, а те, кто делали документы до него, будут продолжать иметь все паспорта. Все же по закону.
Эта Госдума может принять этот закон хоть завтра! Тогда никто не сможет получить второй паспорт. А то, что было до этого, их волновать не должно. Вопросов по этому поводу у меня нет. Госдума не заберет у меня британский паспорт! Я могу и третье гражданство сделать, ха-ха! Шучу!» – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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