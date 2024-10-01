Канчельскис о Мостовом в роли тренера «Спартака»: «Хуже точно не станет. Почему бы и не посмотреть на Александра, я буду рад»

Андрей Канчельскис считает, что Александр Мостовой мог бы возглавить «Спартак».

Ранее Мостовой заявил , что пройдет стажировку в «Спартаке» во время октябрьской паузы на сборные. Сейчас он учится на тренера в академии РФС.

«Надо задавать вопрос совету директоров «Спартака », будут ли они назначать Мостового главным тренером. Почему бы и не посмотреть на Александра в этой роли.

Хуже «Спартаку» точно не станет. Буду рад, если Мостовой станет главным тренером красно-белых», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Этим летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. После 10 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ .