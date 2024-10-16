Яковлев о тратах в месяц: «Не больше 100-150 тысяч. Самая дорогая покупка за всю жизнь – автомобиль, наверное»
Павел Яковлев рассказал, сколько тратит денег в месяц.
Ранее Юрий Жирков заявил, что тратит в месяц больше миллиона рублей.
«Трачу ли я больше денег, чем Жирков? Конечно, нет. У Юрия, насколько я знаю, есть хобби – собирать военный антиквариат. Я так понимаю, что он на это тратит деньги. Насколько я помню, он в интервью это и сказал.
Сколько трачу я? Всегда по-разному, честно сказать, никогда не считал. Наверное, не больше 100-150 тысяч. Самая дорогая покупка за всю жизнь – это, наверное, автомобиль», – рассказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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