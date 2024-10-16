«Если бы я тратил все заработанное, то сейчас был бы гол как сокол, как некоторые мои партнеры по команде. Но я решил откладывать». Канисарес о деньгах

Сантьяго Канисарес рассказал, почему откладывал деньги в течение карьеры.

« Если бы я тратил все [заработанные деньги] , то был бы гол как сокол, как некоторые из моих товарищей по команде.

Но я решил откладывать, и если мне приходилось тратить, то для того, чтобы обеспечить хорошую жизнь своей семье», – сказал бывший голкипер «Реала», «Валенсии» и сборной Испании.