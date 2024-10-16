«Торпедо» должно 1,2 млн рублей поставщику воды за прошлый сезон. Компания обратилась в суд (Mash)

«Торпедо» задолжало более миллиона рублей поставщику воды.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Mash, компания не получила от московского клуба оплату за сезон-2023/24. Сумма долга «Торпедо » составляет 1,2 млн рублей – поставщик подал иск в суд.

«Торпедо» лидирует в таблице Мелбет Первой лиги, набрав 26 очков в 14 турах.