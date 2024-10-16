«Торпедо» должно 1,2 млн рублей поставщику воды за прошлый сезон. Компания обратилась в суд (Mash)
«Торпедо» задолжало более миллиона рублей поставщику воды.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Mash, компания не получила от московского клуба оплату за сезон-2023/24. Сумма долга «Торпедо» составляет 1,2 млн рублей – поставщик подал иск в суд.
«Торпедо» лидирует в таблице Мелбет Первой лиги, набрав 26 очков в 14 турах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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