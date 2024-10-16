Александр Тихонов: «Норвежцы – это нация, которая умирает в прадедовских штанах, имея миллиард. Редкие скупердяи, которых свет не видел»

Александр Тихонов рассказал о коррупции в IBU при Андерсе Бессеберге.

В апреле норвежский суд приговорил Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы за получение взяток – в том числе в виде дорогих часов, секс-услуг от проституток и охотничьих туров. Экс-глава IBU обжаловал вердикт суда.

Как сообщает NRK, на данный момент Бессеберг отозвал апелляцию по одному из пунктов, признав по нему вину. Речь идет об эпизоде 2011 года, когда российский функционер Сергей Кущенко якобы подарил ему часы стоимостью 200 тысяч норвежских крон (около 1 млн рублей по курсу на тот момент). Кущенко тогда был вице-президентом IBU.

«Норвежцы же снимали фильм про него и приглашали меня в Ташкент, оплатили нам с супругой билеты. Два дня снимали, беседовали. После они сказали: «Александр Иванович, вы очень честный и правдивый человек». Я добавил им истинных моментов ненормального поведения Бессеберга: пьянство, разврат и все прочее! Они мне сказали, что очень удовлетворены и улетели довольные.

Я еще когда уходил c поста вице-президента, сказал Бессебергу, что его ждет позор и тюрьма. Он посмеялся. Но я никогда не ошибаюсь.

Получение часов? Ха-ха, это же норвежцы, это нация, которая умирает в прадедовских штанах, имея миллиард! Это редкие скупердяи, которых свет не видел. Я одному бывшему президенту на день рождения принес бутылку водки 0,7 и портмоне, куда положил 500 евро – принято так у нас. Он же ко мне приходит и говорит, что я его хотел купить. Я ему открыл свой портмоне и показал, что у меня меньше просто нет. Он сказал, что и бутылку может принести. Но норвежец разве может бутылку отдать!

Так что все правильно с этим Бессебергом. Расследование даже еще слабенькое провели. Там они деньги крали – только дай», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Член правления IBU о том, как Тихонов подарил ему 500 евро: «Ситуация была отвратительной, это было действительно нахально с его стороны»

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