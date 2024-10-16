  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Александр Тихонов: «Норвежцы – это нация, которая умирает в прадедовских штанах, имея миллиард. Редкие скупердяи, которых свет не видел»
0

Александр Тихонов: «Норвежцы – это нация, которая умирает в прадедовских штанах, имея миллиард. Редкие скупердяи, которых свет не видел»

Александр Тихонов рассказал о коррупции в IBU при Андерсе Бессеберге.

В апреле норвежский суд приговорил Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы за получение взяток – в том числе в виде дорогих часов, секс-услуг от проституток и охотничьих туров. Экс-глава IBU обжаловал вердикт суда. 

Как сообщает NRK, на данный момент Бессеберг отозвал апелляцию по одному из пунктов, признав по нему вину. Речь идет об эпизоде 2011 года, когда российский функционер Сергей Кущенко якобы подарил ему часы стоимостью 200 тысяч норвежских крон (около 1 млн рублей по курсу на тот момент). Кущенко тогда был вице-президентом IBU.

«Норвежцы же снимали фильм про него и приглашали меня в Ташкент, оплатили нам с супругой билеты. Два дня снимали, беседовали. После они сказали: «Александр Иванович, вы очень честный и правдивый человек». Я добавил им истинных моментов ненормального поведения Бессеберга: пьянство, разврат и все прочее! Они мне сказали, что очень удовлетворены и улетели довольные.

Я еще когда уходил c поста вице-президента, сказал Бессебергу, что его ждет позор и тюрьма. Он посмеялся. Но я никогда не ошибаюсь.

Получение часов? Ха-ха, это же норвежцы, это нация, которая умирает в прадедовских штанах, имея миллиард! Это редкие скупердяи, которых свет не видел. Я одному бывшему президенту на день рождения принес бутылку водки 0,7 и портмоне, куда положил 500 евро – принято так у нас. Он же ко мне приходит и говорит, что я его хотел купить. Я ему открыл свой портмоне и показал, что у меня меньше просто нет. Он сказал, что и бутылку может принести. Но норвежец разве может бутылку отдать!

Так что все правильно с этим Бессебергом. Расследование даже еще слабенькое провели. Там они деньги крали – только дай», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Член правления IBU о том, как Тихонов подарил ему 500 евро: «Ситуация была отвратительной, это было действительно нахально с его стороны»

3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Legalbet
logoАлександр Тихонов
logoIBU
logoАндерс Бессеберг
Туре Бейгард
деньги
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки
14113 апреля, 06:17
Александр Тихонов: «Бессеберг своим безалаберным поведением, пьянством, отношениями с проститутками заслужил тюрьмы»
1412 апреля, 12:08
«Хочу, чтобы часы, которые я получил от Тихонова, были уничтожены или отправлены ему обратно». Бессеберг выступил с заключительным словом в суде
6918 февраля, 09:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тихонов о примирении с Губерниевым: «Вся эта история не могла дальше продолжаться. Ударили по рукам и правильно поступили»
6сегодня, 09:16
Экс-глава IBU Бессеберг признал вину по одному из пунктов в деле о коррупции
10вчера, 17:50
Губерниев записал совместное видео с Тихоновым: «Старый друг лучше новых двух. Возобновили общение!»
32вчера, 16:40Видео
Губерниев о Позднякове: «Грустно наблюдать, когда великий спортсмен превращается в забронзовевшего чиновника. Нужен свежий ветер, который бы обдул ОКР»
6вчера, 16:25
Дмитрий Васильев: «Фетисов и Винер вполне могли бы занять пост главы ОКР»
33вчера, 14:20
Дмитрий Васильев: «Поздняков – неплохой руководитель, но в преддверии драки, которая ожидается на будущий год, нужно иметь сильные локти»
4вчера, 12:05
Губерниев о Позднякове: «Когда великие после окончания спортивной карьеры делают странные поступки – возникают вопросы»
10вчера, 11:55
Ишмуратова о Позднякове: «Таких руководителей, которые до мелочей знали бы свое дело и за которых нам не было бы стыдно, очень мало»
2вчера, 11:50
Тандревольд пропускает сбор норвежской команды в Италии из-за травмы бедра
1вчера, 07:27
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
40вчера, 04:59
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
5вчера, 04:59
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
58 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54