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Жирков о тратах в месяц: «Больше миллиона. Покупаю в коллекцию антиквариат, трачу на детей и продукты. В «Зените» деньги под процентом не лежали – я про них забыл»

Юрий Жирков рассказал о размере ежемесячных трат.

По ходу карьеры защитник выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».

– У футболистов часто спрашивают, сколько они тратят денег в месяц. Если говорить про вас, сколько вы сейчас тратите, учитывая, что у вас семья?

– Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата – это 150 тысяч рублей. Еще трачу на детей, продукты.

– Получается, вы тратите в месяц 600 тысяч примерно?

– Я думаю, больше.

– Миллион?

– Больше миллиона.

– Храните деньги в банке?

– В банке я не особо храню. Когда в «Зените» играл, мои деньги под процентом не лежали – я про них забыл. Зарплата просто шла и все.

За два года до ухода из «Зенита», мне сказали положить деньги под проценты. Положил, – сказал бывший игрок сборной России Юрий Жирков.

«Надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать один экзамен, как в СССР, в 90-е. Дети переживают, их же перед экзаменом досматривают металлоискателями. Дичь!» Жирков об образовании

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoЗенит
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
деньги
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