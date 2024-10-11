Жирков о тратах в месяц: «Больше миллиона. Покупаю в коллекцию антиквариат, трачу на детей и продукты. В «Зените» деньги под процентом не лежали – я про них забыл»
По ходу карьеры защитник выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».
– У футболистов часто спрашивают, сколько они тратят денег в месяц. Если говорить про вас, сколько вы сейчас тратите, учитывая, что у вас семья?
– Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата – это 150 тысяч рублей. Еще трачу на детей, продукты.
– Получается, вы тратите в месяц 600 тысяч примерно?
– Я думаю, больше.
– Миллион?
– Больше миллиона.
– Храните деньги в банке?
– В банке я не особо храню. Когда в «Зените» играл, мои деньги под процентом не лежали – я про них забыл. Зарплата просто шла и все.
За два года до ухода из «Зенита», мне сказали положить деньги под проценты. Положил, – сказал бывший игрок сборной России Юрий Жирков.
«Надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать один экзамен, как в СССР, в 90-е. Дети переживают, их же перед экзаменом досматривают металлоискателями. Дичь!» Жирков об образовании
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