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Погба интересен «Лос-Анджелесу». Хавбек близок к расторжению контракта с «Юве»

Поль Погба может продолжить карьеру в МЛС.

Хавбек «Ювентуса» интересен «Лос-Анджелесу», сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что 31-летний француз близок к расторжению контракта с туринским клубом. Также сообщалось, что Погба ведет переговоры с «Марселем».

После 32 матчей «Лос-Анджелес» занимает в Западной конференции МЛС 2-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер Николо Скиры
logoЮвентус
logoМЛС
logoсерия А Италия
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logoПоль Погба
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