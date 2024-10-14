Погба интересен «Лос-Анджелесу». Хавбек близок к расторжению контракта с «Юве»

Поль Погба может продолжить карьеру в МЛС.

Хавбек «Ювентуса » интересен «Лос-Анджелесу », сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что 31-летний француз близок к расторжению контракта с туринским клубом. Также сообщалось , что Погба ведет переговоры с «Марселем».

После 32 матчей «Лос-Анджелес» занимает в Западной конференции МЛС 2-е место.