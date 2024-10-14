Погба интересен «Лос-Анджелесу». Хавбек близок к расторжению контракта с «Юве»
Поль Погба может продолжить карьеру в МЛС.
Хавбек «Ювентуса» интересен «Лос-Анджелесу», сообщает журналист Николо Скира.
Ранее стало известно, что 31-летний француз близок к расторжению контракта с туринским клубом. Также сообщалось, что Погба ведет переговоры с «Марселем».
После 32 матчей «Лос-Анджелес» занимает в Западной конференции МЛС 2-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер Николо Скиры
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