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  • Сунесс не подписал бы Погба даже бесплатно: «Он растратил талант попусту. Победа на ЧМ – худшее, что с ним случилось, возможно. С тех пор он расслабился»
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Сунесс не подписал бы Погба даже бесплатно: «Он растратил талант попусту. Победа на ЧМ – худшее, что с ним случилось, возможно. С тех пор он расслабился»

Грэм Сунесс скептически относится к возможности возобновления карьеры Поля Погба.

Ранее дисквалификация французского футболиста за употребление допинга была сокращена с 4 лет до 18 месяцев. Погба сможет вернуться на поле в марте. Сообщалось, что контракт игрока с «Ювентусом» может быть расторгнут и он станет свободным агентом.

Грэм Сунесс не верит, что полузащитник станет хорошим приобретением для команд. Экс-игрок «Ливерпуля» ответил на вопрос, существуют ли «какие-либо обстоятельства», при которых он подписал бы француза.

«Нет. Каким я его вижу? Невероятно талантливым, но растратившим талант впустую.

Возможно, худшее, что с ним случилось, – это победа на чемпионате мира. Он был молодым человеком, 23-летним? (В 2018 году, когда сборная Франции победила на ЧМ в России, Погба было 25 лет – Спортс’‘) С этого момента, думаю, он расслабился.

Когда я играл против кого-то, я воспринимал это всерьез. [Центральный полузащитник] – это единственная позиция на поле, где вы играете против того, кто хочет делать на футбольном поле плюс-минус то же самое, что и вы. Единственное, чему меня научили, с первой минуты, – это работать усерднее, чем парень, против которого я играл.

Он [Погба] выходит играть и показывает всем, какой он милый и умный. Вместо того, чтобы сказать: «Я выйду и испорчу ему [сопернику] день», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в подкасте Three Up Front.

«Ювентус» и Погба близки к расторжению контракта. Поль считает, что ему нужно начать с чистого листа

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoЮвентус
logoСборная Франции по футболу
logoсерия А Италия
возможные трансферы
Грэм Сунесс
logoЧМ-2018 FIFA
logoПоль Погба
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