Отца и брата Сона оштрафовали на 3 миллиона вон за жестокое обращение с детьми в академии. Их обвиняли в оскорблениях и телесных наказаниях игроков
Отец и брат Сон Хын Мина получили крупные штрафы за жестокое обращение с детьми.
Напомним, Сон Ун Чжуна и двух тренеров из его академии обвиняли в словесных оскорблениях в адрес юного игрока и применении к нему телесных наказаний за ошибки во время тренировок и матчей. Утверждалось, что один из них ударил ребенка угловым флажком. Телесные наказания применялись и к другим игрокам.
Как сообщает информационное агентство Yоnhap, в пятницу окружной суд Чхунчхона обязал Сон Ун Чжуна, его сына Сон Хын Юна и еще одного тренера академии выплатить по 3 миллиона вон (2220 долларов) в качестве штрафа. Все трое обвиняемых также пройдут 40-часовую программу, направленную на предотвращение дальнейшего жестокого обращения с детьми.
Отмечается, что приговор может быть обжалован в течение 7 дней с момента его вынесения.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Yonhap
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