24-летнего экс-игрока АПЛ задержали по подозрению в изнасиловании в отеле. Имя футболиста не называется по «юридическим причинам», его отпустили под залог
Как передает The Sun, 24-летний футболист, имя которого не называется «по юридическим причинам», был задержан в среду в престижном отеле Corinthia в Вестминстере.
Молодая женщина, предположительно ставшая жертвой сексуального насилия, рассказала, что встретила футболиста в одном из баров в центре Лондона. После знакомства она согласилась пойти с ним в отель, где он арендовал номер, после чего мужчина напал на нее и изнасиловал.
Рано утром в среду девушка обратилась за помощью на ресепшн отеля, и около 10 часов утра того же дня футболист был арестован и доставлен в полицейский участок. Впоследствии его отпустили под залог до середины декабря.
Утверждается, что футболист, предположительно совершивший преступление, родился за пределами Англии, выступал за несколько клубов АПЛ и представлял сборную страны на молодежном и взрослом уровнях. В настоящий момент полиция продолжает расследование.
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