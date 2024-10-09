24-летняя женщина-арбитр из Турции обжалует пожизненное отстранение из-за секс-видео с 61-летним судейским наблюдателем: «Я лишь одна из многих, кому причиняют вред – надеюсь, буду последней»
Ранее арбитражный совет Федерации футбола Турции пожизненно аннулировал лицензии судейского наблюдателя Орхана Эрдемира и женщину-рефери Элиф Караарслан после появления в публичном доступе видеозаписи предположительного полового акта 61-летнего мужчины и 24-летней девушки.
Эрдемир настаивал на том, что в рабочих инструкциях не содержится никаких препятствий для романтических отношений арбитров, а также подчеркивал, что видеозапись была опубликована без его разрешения. В свою очередь, Караарслан утверждает, что не имеет ничего общего с героиней видео. Она указывает на плохое качество записи и тот факт, что не выкладывала его в своих социальных сетях.
«Мне предстоит пройти долгий юридический путь, но я преодолею его самым решительным образом. Я рассчитываю на вашу полную поддержку в этом процессе. Плакать, кричать и грустить не в моих правилах. Это не про меня.
Я буду отстаивать свое дело до конца. Я всего лишь одна из многих, кому причиняют вред, и, надеюсь, последняя», – сказала Караарслан.
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