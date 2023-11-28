Форварда «Норвича» Хван Ый Чжо обвиняют в записи секс-видео с бывшей девушкой без ее согласия. Корейца отстранили от сборной, полиция начала расследование
Южнокорейский форвард Хван Ый Чжо отстранен от сборной на фоне секс-скандала.
Как сообщает информационное агентство Yonhap, в отношении нападающего «Норвича», права на которого принадлежат «Ноттингем Форест», начато расследование по обвинению в записи на видео сексуального контакта с бывшей девушкой против ее воли.
По словам Хван Ый Чжо, видео было снято с согласия девушки, однако сама она утверждает, что не соглашалась на съемку и неоднократно просила футболиста удалить запись. Адвокат футболиста также заявил, что тот сам стал жертвой утечки секс-видео.
В ноябре, незадолго до вызова в сборную на предстоящие матчи отбора к ЧМ-2026, игрок был допрошен полицией.
На фоне начавшегося расследования Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) приняла решение отстранить Хван Ый Чжо от сборной. При этом дальнейшие санкции в отношении нападающего на данный момент не рассматриваются, поскольку футбольная ассоциация не имеет полномочий устанавливать факты в ходе следствия.
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Если нет, то что представлять на суде кроме слов потерпевшей?
Он же жертвой стал после этого.