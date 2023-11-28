Форварда «Норвича» Хван Ый Чжо обвиняют в записи секс-видео с бывшей девушкой без ее согласия. Корейца отстранили от сборной, полиция начала расследование

Теги Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Англия происшествия Норвич Сити Ноттингем Форест чемпионшип девушки и спорт Хван Ый Чжо Футбол

Южнокорейский форвард Хван Ый Чжо отстранен от сборной на фоне секс-скандала.

Как сообщает информационное агентство Yonhap, в отношении нападающего «Норвича», права на которого принадлежат «Ноттингем Форест», начато расследование по обвинению в записи на видео сексуального контакта с бывшей девушкой против ее воли.

По словам Хван Ый Чжо, видео было снято с согласия девушки, однако сама она утверждает, что не соглашалась на съемку и неоднократно просила футболиста удалить запись. Адвокат футболиста также заявил, что тот сам стал жертвой утечки секс-видео.

В ноябре, незадолго до вызова в сборную на предстоящие матчи отбора к ЧМ-2026, игрок был допрошен полицией.

На фоне начавшегося расследования Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) приняла решение отстранить Хван Ый Чжо от сборной. При этом дальнейшие санкции в отношении нападающего на данный момент не рассматриваются, поскольку футбольная ассоциация не имеет полномочий устанавливать факты в ходе следствия.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
так, а где само видео? друг спрашивает
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Политов
Ответ Дядя ТУРА
так, а где само видео? друг спрашивает
Там все равно все самое интересное в пикселях
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Он это видео пересылал кому-то, выставлял в интернете?
Если нет, то что представлять на суде кроме слов потерпевшей?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Ответ Arthas M
Ну как вы читаете? Написано же "Адвокат футболиста также заявил, что тот сам стал жертвой утечки секс-видео", видимо переслал кому то и утекло в сеть
Это читается, как утечка секс-видео с его участием.
Он же жертвой стал после этого.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Он просто снимал для архива, показать потомкам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthas M
Ответ Н.Ф.
Он это видео пересылал кому-то, выставлял в интернете? Если нет, то что представлять на суде кроме слов потерпевшей?
Ну как вы читаете? Написано же "Адвокат футболиста также заявил, что тот сам стал жертвой утечки секс-видео", видимо переслал кому то и утекло в сеть
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
А есть видео? (С) Тимур Мансорунов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Паркер
Я больше проорал то что Норвич подписал 31 летнего нападающего из чемпиона Кореи с 4 голами за сезон, что за дегенераты в Норвиче там сидят? Они 2 раза за 5 лет выходили в АПЛ, то есть они заработали как минимум пол миллиарда фунтов, куда они потратили все эти деньги, почему там играют эти поленья?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Как говорил Лёлик из Бриллиантовой Руки: "Ыдиот!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
теперь сможет у нас сотовых операторов рекламировать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арсений Чернобаев
Ответ T622222
Потому как деньги есть и бабки немалые. А если прибавить к этому ушлых баб и не очень умных молодых людей, то вот и результат - иски, нервы, потеря репутации и бабла. Время охоты на богатеньких буратин)
я понимаю это, коментарий был обращением к тем кто яро в таких ситуациях поддерживал женщин и называл футболистов как "распущенных богатых извращенцев"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Дядя ТУРА
так, а где само видео? друг спрашивает
Согласен, мы на спортсе проведём независимую экспертизу.:)))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2nq7wq95fh
Ответ Рома Политов
Там все равно все самое интересное в пикселях
Расист)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
они повсюду
Ответ hiper74
Корейские дырки вышли на охоту.
нужно видео для ясности дела
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthas M
Ответ Н.Ф.
Это читается, как утечка секс-видео с его участием. Он же жертвой стал после этого.
Это его адвокат так говорит, ничего другого он говорить не будет,ладно бы если он в полицию обратился в связи со взломом,но видимо этого нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Great ManUtd
Ответ Костя Паркер
Я больше проорал то что Норвич подписал 31 летнего нападающего из чемпиона Кореи с 4 голами за сезон, что за дегенераты в Норвиче там сидят? Они 2 раза за 5 лет выходили в АПЛ, то есть они заработали как минимум пол миллиарда фунтов, куда они потратили все эти деньги, почему там играют эти поленья?
Ну во первых, он в аренде, а принадлежит НФ. Во вторых он был очень хорош в Бордо, а в третьих Норвич играет в Шипе, и игрок такого уровня для них топ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий