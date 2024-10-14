Пети о Зидане: «МЮ» по-прежнему большой клуб, но уже не на поле. Зизу внимательно относится к этому, я не уверен в уровне некоторых футболистов»
Эммануэль Пети оценил возможное назначение Зинедина Зидана в «Манчестер Юнайтед».
«Хочет ли он покинуть солнечный Мадрид? Он предан Мадриду. Не уверен, что он хорошо говорит по-английски. Общение в раздевалке очень важно.
Я немного знаю Зизу. Если он захочет подписать контракт с «Манчестер Юнайтед», то ему нужны гарантии. В клубе обстановка была не лучшей на протяжении многих лет.
Ожидания клуба уже не те, что были раньше.
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему большой клуб, но уже не на поле. И Зизу очень внимательно относится к этому, к качеству футболистов.
Сможет ли он переломить ситуацию в этом клубе? Думаю, что единственный ответ – да.
Но на данный момент, если посмотреть на команду, я вообще не уверен в уровне некоторых игроков», – сказал бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Пети.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
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