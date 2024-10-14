Пети о Зидане: «МЮ» по-прежнему большой клуб, но уже не на поле. Зизу внимательно относится к этому, я не уверен в уровне некоторых футболистов»

Эммануэль Пети оценил возможное назначение Зинедина Зидана в «Манчестер Юнайтед».

«Хочет ли он покинуть солнечный Мадрид ? Он предан Мадриду. Не уверен, что он хорошо говорит по-английски. Общение в раздевалке очень важно.

Я немного знаю Зизу. Если он захочет подписать контракт с «Манчестер Юнайтед », то ему нужны гарантии. В клубе обстановка была не лучшей на протяжении многих лет.

Ожидания клуба уже не те, что были раньше.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему большой клуб, но уже не на поле. И Зизу очень внимательно относится к этому, к качеству футболистов.

Сможет ли он переломить ситуацию в этом клубе? Думаю, что единственный ответ – да.

Но на данный момент, если посмотреть на команду, я вообще не уверен в уровне некоторых игроков», – сказал бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Пети .