Гаскойн про «МЮ»: «Хотелось бы возвращения Фергюсона на сезон – я бы посмотрел, что он сделает с этими игроками. Мне жаль тен Хага, некоторые не понимают, за какой великий клуб играют»
Пол Гаскойн призвал проявить уважение к Эрику тен Хагу.
– Продержится ли Эрик тен Хаг в «Манчестер Юнайтед» до Рождества?
– Некоторые из тех, кто был после Алекса Фергюсона, продержались недолго – Дэвид Мойес и даже Жозе Моуринью. Черт возьми, мне его немного жаль.
Мне бы хотелось, чтобы Фергюсон возглавил команду всего на один сезон – я бы посмотрел, что он смог бы сделать с этими игроками, потому что я думаю, что некоторые из них выводят [тен Хага] из себя.
Стоит проявить к этому человеку немного уважения. Этот клуб настолько великий, что я не уверен, что некоторые игроки понимают, за кого они играют, – сказал бывший игрок сборной Англии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sports Casting
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