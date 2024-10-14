Гаскойн про «МЮ»: «Хотелось бы возвращения Фергюсона на сезон – я бы посмотрел, что он сделает с этими игроками. Мне жаль тен Хага, некоторые не понимают, за какой великий клуб играют»

Пол Гаскойн призвал проявить уважение к Эрику тен Хагу.

– Продержится ли Эрик тен Хаг в «Манчестер Юнайтед» до Рождества?

– Некоторые из тех, кто был после Алекса Фергюсона , продержались недолго – Дэвид Мойес и даже Жозе Моуринью . Черт возьми, мне его немного жаль.

Мне бы хотелось, чтобы Фергюсон возглавил команду всего на один сезон – я бы посмотрел, что он смог бы сделать с этими игроками, потому что я думаю, что некоторые из них выводят [тен Хага] из себя.

Стоит проявить к этому человеку немного уважения. Этот клуб настолько великий, что я не уверен, что некоторые игроки понимают, за кого они играют, – сказал бывший игрок сборной Англии.