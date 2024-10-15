Глава КФФ о Черчесове: «Об отставке даже не думаем. Ребятам нравится футбол, в который они сейчас играют. Это новый стиль, новая философия»
Под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла три матча и один раз сыграла вничью.
– Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет. Об этом даже не думаем. У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы.
– Главная задача – это подготовка к квалификации ЧМ‑2026?
– Одна из задач. Не забывайте о системе подготовки всех наших сборных, включая молодежные и юношеские. У Станислава Саламовича в этом плане все структурно и идет так, как мы планировали.
– Вы поддержали главного тренера и команду после очередного поражения или это излишне?
– После Словении зашел в раздевалку и поблагодарил главного тренера и команду за игру. Сказал: «Ребята, тот футбол в который вы играете, это уже другой футбол – тот, который нам нужен».
Это новый стиль, новая философия. Это то, что мы нарабатываем и наигрываем даже на уровне U‑17.
– Как оцените настроение в команде?
– Оно позитивное. Единственное – ребята очень переживают из‑за болельщиков. Тем более, что от них можно прочитать разные высказывания.
– В Лиге наций у сборной Казахстана остается две игры с Австрией и Норвегией. Главный тренер будет продолжать гнуть свою линию?
– Знаете, ребятам самим нравится тот футбол, в который они сейчас играют. И понравилось, как они играли со Словенией и Австрией.
Причем эта игра уже выстраивается. Уступить с такой было точно не стыдно. Да и забивать должны были. Со временем это должно прийти, – сказал глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.
Черчесов на дне с Казахстаном: 0:8 за 4 матча, последнее место. Но он доволен
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