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Глава КФФ о Черчесове: «Об отставке даже не думаем. Ребятам нравится футбол, в который они сейчас играют. Это новый стиль, новая философия»

Адилет Барменкулов исключил отставку Станислава Черчесова.

Под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла три матча и один раз сыграла вничью.

– Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет. Об этом даже не думаем. У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы.

– Главная задача – это подготовка к квалификации ЧМ‑2026?

– Одна из задач. Не забывайте о системе подготовки всех наших сборных, включая молодежные и юношеские. У Станислава Саламовича в этом плане все структурно и идет так, как мы планировали.

– Вы поддержали главного тренера и команду после очередного поражения или это излишне?

– После Словении зашел в раздевалку и поблагодарил главного тренера и команду за игру. Сказал: «Ребята, тот футбол в который вы играете, это уже другой футбол – тот, который нам нужен».

Это новый стиль, новая философия. Это то, что мы нарабатываем и наигрываем даже на уровне U‑17.

– Как оцените настроение в команде?

– Оно позитивное. Единственное – ребята очень переживают из‑за болельщиков. Тем более, что от них можно прочитать разные высказывания.

– В Лиге наций у сборной Казахстана остается две игры с Австрией и Норвегией. Главный тренер будет продолжать гнуть свою линию?

– Знаете, ребятам самим нравится тот футбол, в который они сейчас играют. И понравилось, как они играли со Словенией и Австрией.

Причем эта игра уже выстраивается. Уступить с такой было точно не стыдно. Да и забивать должны были. Со временем это должно прийти, – сказал глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

Черчесов на дне с Казахстаном: 0:8 за 4 матча, последнее место. Но он доволен

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Казахстана по футболу
Федерация футбола Казахстана
logoМатч ТВ
logoSports – Казахстан
Адилет Барменкулов
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