Карсли не хочет становиться постоянным главным тренером сборной Англии (The Telegraph)

Ли Карсли не намерен оставаться в сборной Англии на постоянной основе.

50-летний специалист занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «трех львов». Под его руководством команда провела 3 матча в Лиге наций – с Ирландией (2:0), Финляндией (2:0) и Грецией (1:2).

По информации The Telegraph, Карсли не хочет переходить на должность постоянного главного тренера. Это не связано с поражением от Греции – такая позиция у него была еще до этого матча.

В Футбольной ассоциации Англии (FA) не стали рассказывать, сообщил ли им тренер о своем нежелании оставаться в команде.

Основными кандидатами на должность главного тренера сборной Англии считаются Пеп Гвардиола , Томас Тухель , Грэм Поттер и Эдди Хау .

В FA надеются, что Гвардиолу привлечет возможность перестроить сборную Англии. Платить как в «Ман Сити» ему не смогут (Daily Mail)