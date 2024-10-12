Карсли не хочет становиться постоянным главным тренером сборной Англии (The Telegraph)
50-летний специалист занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «трех львов». Под его руководством команда провела 3 матча в Лиге наций – с Ирландией (2:0), Финляндией (2:0) и Грецией (1:2).
По информации The Telegraph, Карсли не хочет переходить на должность постоянного главного тренера. Это не связано с поражением от Греции – такая позиция у него была еще до этого матча.
В Футбольной ассоциации Англии (FA) не стали рассказывать, сообщил ли им тренер о своем нежелании оставаться в команде.
Основными кандидатами на должность главного тренера сборной Англии считаются Пеп Гвардиола, Томас Тухель, Грэм Поттер и Эдди Хау.
В FA надеются, что Гвардиолу привлечет возможность перестроить сборную Англии. Платить как в «Ман Сити» ему не смогут (Daily Mail)
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