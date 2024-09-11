FA интересны Лэмпард, Поттер и Хау на пост тренера сборной Англии, Гвардиола – «мечта». Ассоциация общалась с кандидатами, хотя Карсли – фаворит (The Telegraph)

FA провела переговоры с кандидатами на пост главного тренера сборной Англии.

По данным The Telegraph, несмотря на результаты Ли Карсли на должности временного главного тренера, Футбольная ассоциация Англии поговорила с другими тренерами, чтобы принять окончательное решение.

Ассоциация отказалась комментировать процесс или личности этих кандидатов. The Telegraph cообщает о сохранении интересе к Эдди Хау, Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард , а некоторые источники по-прежнему утверждают, что «кандидатом мечты» стал бы Пеп Гвардиола.

При этом в настоящее время Карсли считается фаворитом на пост постоянного преемника Гарета Саутгейта. При нем сборная обыграла Ирландию (2:0) и Финляндию (2:0) в матчах Лиги наций. Отмечается, что он также поразил руководителей FA своей позицией в вопросе исполнения национального гимна и принял несколько смелых решений по составу и команде в целом.

На этой неделе 50-летний специалист подтвердил, что ему дали шесть матчей в качестве временного тренера, включая матчи сборной в октябре и ноябре. До тех пор FA продолжит процесс найма, чтобы определить постоянного тренера до начала отборочной кампании чемпионата мира 2026 года.