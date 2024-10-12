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В FA надеются, что Гвардиолу привлечет возможность перестроить сборную Англии. Платить как в «Ман Сити» ему не смогут (Daily Mail)

В Футбольной ассоциации Англии мечтают о сотрудничестве с Пепом Гвардиолой.

Daily Mail сообщает, что футбольные власти страны надеются на то, что испанца привлечет возможность перестроить сборную Англии – при условии, что он получит устраивающие его полномочия.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Пеп получает около 20 млн фунтов, и Футбольная ассоциация не сможет предложить ему таких денег.

В число других претендентов входят Грэм Поттер и Эдди Хау, также есть шансы продолжить работу во главе сборной Англии у Ли Карсли.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoЛи Карсли
logoМанчестер Сити
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoФутбольная ассоциация Англии
logoЭдди Хау
logoГрэм Поттер
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