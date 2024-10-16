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Ширер о Тухеле во главе Англии: «Он должен выиграть трофей – для этого его наняли. У нас лучшие игроки за долгое время»

Алан Ширер заявил, что целью Томаса Тухеля во главе Англии должен быть трофей.

«Нам нужен трофей – все просто. Нам нужен тренер, который сможет это сделать.

Нет сомнений в том что у Тухеля невероятное резюме, но это будет совсем иная проверка для него. Это смелый шаг со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA), в этом нет никаких сомнений.

Он должен выиграть турнир – вот для чего его наняли. Они [в FA] увидели, что эта группа игроков – лучшая в Англии за долгое-долгое время», – сказал бывший форвард сборной Англии Ширер в подкасте The Rest is Football.

Контракт немца, работавшего ранее в «Боруссии» Дортмунд, «ПСЖ», «Челси» и «Баварии», рассчитан до конца ЧМ-2026.

Тухель – новый тренер сборной Англии. Идеальный вариант, несмотря на провал в «Баварии»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoАлан Ширер
logoФутбольная ассоциация Англии
logoТомас Тухель
ЧМ-2026
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