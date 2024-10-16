Тухель – 3-й небританский тренер во главе сборной Англии. До него были Эрикссон и Капелло
Томас Тухель стал третьим небританским тренером во главе сборной Англии.
51-летний немец сегодня возглавил сборную Англии. Он приступит к работе с 1 января.
Ранее Тухель возглавлял «Майнц», дортмундскую «Боруссию», «ПСЖ», «Челси» и «Баварию».
Тухель стал третьим небританским тренером, возглавившим англичан. До него были швед Свен-Йоран Эрикссон (2001-2006; 67 матчей, процент побед – 59,7) и итальянец Фабио Капелло (2008-2012, 42 игры, процент побед – 66,7).
Тухель – новый тренер сборной Англии. Идеальный вариант, несмотря на провал в «Баварии»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN
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