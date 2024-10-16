Тухель – 3-й небританский тренер во главе сборной Англии. До него были Эрикссон и Капелло

Томас Тухель стал третьим небританским тренером во главе сборной Англии.

51-летний немец сегодня возглавил сборную Англии. Он приступит к работе с 1 января.

Ранее Тухель возглавлял «Майнц», дортмундскую «Боруссию», «ПСЖ», «Челси» и «Баварию».

Тухель стал третьим небританским тренером, возглавившим англичан. До него были швед Свен-Йоран Эрикссон (2001-2006; 67 матчей, процент побед – 59,7) и итальянец Фабио Капелло (2008-2012, 42 игры, процент побед – 66,7).

Тухель – новый тренер сборной Англии. Идеальный вариант, несмотря на провал в «Баварии»