Тухель о назначении в сборную Англии: «Огромная честь, я давно чувствовал личную связь с футболом в этой стране. Сделаем все, чтобы болельщики гордились нами»
Томас Тухель высказался о назначении в сборную Англии.
Немецкий специалист стал главным тренером команды. Он приступит к работе 1 января.
«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавить сборную Англии. Я давно чувствовал личную связь с футболом в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов. Иметь шанс представлять Англию – огромная честь, и возможность поработать с этой особенной и талантливой группой игроков очень волнительна.
Работая в тесном сотрудничестве с моим ассистентом Энтони [Бэрри], мы сделаем все возможное, чтобы Англия добилась успеха, а болельщики гордились нами. Я хочу поблагодарить FA, в частности Марка [Буллингема] и Джона [Макдермотта], за их доверие, и я с нетерпением жду начала нашего совместного пути», – сказал Тухель.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт сборных Англии
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