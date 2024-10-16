Тухель о назначении в сборную Англии: «Огромная честь, я давно чувствовал личную связь с футболом в этой стране. Сделаем все, чтобы болельщики гордились нами»

Томас Тухель высказался о назначении в сборную Англии.

Немецкий специалист стал главным тренером команды. Он приступит к работе 1 января.

«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавить сборную Англии . Я давно чувствовал личную связь с футболом в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов. Иметь шанс представлять Англию – огромная честь, и возможность поработать с этой особенной и талантливой группой игроков очень волнительна.

Работая в тесном сотрудничестве с моим ассистентом Энтони [Бэрри], мы сделаем все возможное, чтобы Англия добилась успеха, а болельщики гордились нами. Я хочу поблагодарить FA, в частности Марка [Буллингема] и Джона [Макдермотта], за их доверие, и я с нетерпением жду начала нашего совместного пути», – сказал Тухель .