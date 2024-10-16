Линекер о Тухеле во главе Англии: «FA связывалась с Гвардиолой летом, и с Анчелотти они общались»
Сборная Англии связывалась с Пепом Гвардиолой и Карло Анчелотти.
Об этом рассказал бывший форвард англичан Гари Линекер, комментируя назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.
«Футбольная ассоциация Англии (FA), видимо, связывалась с Гвардиолой летом. Также, как я понимаю, они общались с Анчелотти.
Тухель, должно быть, посмотрел на сборную Англии и подумал, что в ней так много талантливых футболистов. Это невероятная возможность выиграть величайший трофей из всех», – сказал Линекер в подкасте The Rest is Football.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
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