Линекер о Тухеле во главе Англии: «FA связывалась с Гвардиолой летом, и с Анчелотти они общались»

Сборная Англии связывалась с Пепом Гвардиолой и Карло Анчелотти.

Об этом рассказал бывший форвард англичан Гари Линекер , комментируя назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

«Футбольная ассоциация Англии (FA), видимо, связывалась с Гвардиолой летом. Также, как я понимаю, они общались с Анчелотти .

Тухель, должно быть, посмотрел на сборную Англии и подумал, что в ней так много талантливых футболистов. Это невероятная возможность выиграть величайший трофей из всех», – сказал Линекер в подкасте The Rest is Football.

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