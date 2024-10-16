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Скалони о Месси после 3+2 в матче с Боливией: «Он не перестает удивлять меня. Пусть он играет так долго, как только сможет – это единственное, о чем я его прошу»

Лионель Скалони высказался об игре Лионеля Месси в матче с Боливией (6:0).

37-летний форвард сборной Аргентины забил 3 гола и отдал 2 результативных паса в матче квалификации ЧМ-2026

«Он не перестает удивлять меня. В какой-то момент я сел и сказал Пабло [Аймару]: «Это чудесно».

Мне нравится сидеть на тренерской скамейке и видеть, что он делает, и как его команда поддерживает его. Его игра чудесна, она не перестает нас удивлять. Пусть он играет так долго, как только сможет, это единственное, о чем я его прошу, потому что мне приятно видеть его на футбольном поле», – сказал главный тренер сборной Аргентины

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoЛионель Скалони
logoПабло Аймар
logoСборная Аргентины по футболу
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ЧМ-2026
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