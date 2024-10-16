Лионель Месси: «Я очень хотел сыграть в Аргентине снова и более чем когда-либо рад проявлению любви со стороны болельщиков»

Лионель Месси поделился эмоциями после домашнего матча сборной Аргентины.

Аргентина разгромила Боливию (6:0) в 10-м туре отборочного турнира к ЧМ-2026. Месси, не игравший в домашнем матче сборной 11 месяцев, сделал хет-трик и отдал 2 голевых паса.

«Я очень хотел сыграть в Аргентине снова. И я более чем когда-либо рад проявлению любви со стороны болельщиков, связи с ними.

Мы двигаемся дальше с прежним энтузиазмом», – написал 37-летний форвард «Интер Майами ».