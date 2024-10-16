Месси сделал 2 хет-трика в официальных матчах за сборную за последние 7 лет. Оба – в играх с Боливией

У Лионеля Месси 2 хет-трика в официальных матчах за сборную за последние 7 лет.

Сегодня 37-летний форвард сборной Аргентины трижды забил сборной Боливии (6:0) в матче отбора ЧМ-2026.

Примечательно, что и предыдущий хет-трик в официальном матче тоже пришелся на матч с боливийцами – это было в сентябре 2021 года в матче отбора ЧМ-2022 (3:0).

Последний хет-трик в официальном матче против другого соперника был сделан Лионелем 10 октября 2017 года – три гола в ворота Эквадора в матче отбора ЧМ-2018 (3:1).

Месси догнал Роналду по числу хет-триков в составе сборных – у обоих по 10