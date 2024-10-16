Месси сделал 2 хет-трика в официальных матчах за сборную за последние 7 лет. Оба – в играх с Боливией
У Лионеля Месси 2 хет-трика в официальных матчах за сборную за последние 7 лет.
Сегодня 37-летний форвард сборной Аргентины трижды забил сборной Боливии (6:0) в матче отбора ЧМ-2026.
Примечательно, что и предыдущий хет-трик в официальном матче тоже пришелся на матч с боливийцами – это было в сентябре 2021 года в матче отбора ЧМ-2022 (3:0).
Последний хет-трик в официальном матче против другого соперника был сделан Лионелем 10 октября 2017 года – три гола в ворота Эквадора в матче отбора ЧМ-2018 (3:1).
Месси догнал Роналду по числу хет-триков в составе сборных – у обоих по 10
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости