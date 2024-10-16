  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слуцкий о переходе России в Азию: «Мы такие говорим: «Идти нам туда? Нет, не идти, Европа лучше». Да никто нас не зовет!»
6

Слуцкий о переходе России в Азию: «Мы такие говорим: «Идти нам туда? Нет, не идти, Европа лучше». Да никто нас не зовет!»

Леонид Слуцкий считает, что российские клубы и сборные в Азии никто не ждет.

«А российские клубы туда зовут? Когда мы начинаем говорить о том, что России надо в Азии, как будто бы нас туда зовут, а мы думаем, пойти туда или не пойти.

ФИФА – это организация, которая возглавляет и Европу, и Азию, и Океанию, и все на свете. Если ФИФА банит тебя в Европе, то почему не будет тебя банить в Азии?

Если японские, корейские или австралийские клубы встанут и скажут, что не будут играть с российскими командами, вы думаете, скажут японцами с корейцами: «Идите нафиг, мы хотим (играть) с российскими клубами».

Меня это поражает. Нас никто никуда не зовет к огромному сожалению, а мы такие говорим: «Идти нам в Азию? Нет, не идти, Европа лучше». Да никто не зовет!

Насколько я понимаю, даже если бы эта история реально могла бы состояться, юридическая казуистика, сколько времени требуется для того, чтобы мы вышли из УЕФА, сколько требуется, чтобы приняли в Азиатскую конфедерацию, чтобы ФИФА согласовала, только эти вопросы занимают несколько лет.

Это без учета того, что кто-то может быть еще и против. Юрист Прокопец все правильно сказал, что ФИФА даже инициировать не будет эту тему, примерно понимая возможные реакции», – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: подкаст «Лига уличного футбола»
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Южная Корея
logoвысшая лига Япония
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
logoСборная России по футболу
logoФИФА
logoРФС
logoвысшая лига Китай
logoАзиатская футбольная конфедерация
logoШанхай Шеньхуа
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Она находится где-то на другой планете? Там с нами не захотят играть японцы или австралийцы. В чем разница?»
3724 сентября, 18:56
Сорокин про отмену бана: «Это зреет в ФИФА и УЕФА на подсознательном уровне. Есть ощущаемая готовность вернуть Россию. Кажется, все уже устали от текущей ситуации»
1227 июня, 17:41
Дюков сообщил, что переговоры о возвращении России на международные турниры между РФС, ФИФА и УЕФА на паузе
222 июня, 12:50
Генсек РФС об Азии: «Российский футбол исчез бы, если бы мы вышли из УЕФА, а в АФК нас не приняли бы. Исключение из ФИФА – катастрофа»
292 мая, 14:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Зенит» едва не перехватил Барко у «Спартака» летом, но Амарал дожал сделку («Чемпионат»)
2210 минут назад
«Реал» может сделать предложение о трансфере защитника «Челси» Ачимпонга в январе. 18-летний игрок интересен «Ливерпулю», «ПСЖ» и «Боруссии»
813 минут назад
Лионель Месси: «Я очень хотел сыграть в Аргентине снова и более чем когда-либо рад проявлению любви со стороны болельщиков»
823 минуты назад
Простая игра с крутыми призами – залетайте и выигрывайте iPhone 15!
сегодня, 07:00Спецпроект
Проблема у Черчесова и проблемище у Мбаппе, 3+2 от Месси в матче с Боливией, 700 передач Овечкина, «МЮ» отменит выплаты Фергюсону, Поздняков больше не президент ОКР, хоккеиста-гея убили в Финляндии, Тухель в Англии и другие новости
22сегодня, 06:10
Соберите коллекцию карточек с футболистами и выиграйте PlayStation или iPhone
1сегодня, 05:00Спецпроект
Месси после 6:0 с Боливией: «Очень приятно увидеть эмоции болельщиков. Это трогает больше, чем когда-либо, это могут быть мои последние матчи за сборную. В ней всегда чувствую себя молодым»
34сегодня, 04:35
Месси сделал 2 хет-трика в официальных матчах за сборную за последние 7 лет. Оба – в играх с Боливией
44сегодня, 04:22
Месси догнал Роналду по числу хет-триков в составе сборных – у обоих по 10
62сегодня, 03:55
Месси сократил отрыв от Роналду по числу хет-триков за карьеру – 58 против 66
15сегодня, 03:40
Ко всем новостям
Последние новости
Артур Гомес о «Динамо» в ЛЧ: «Мы могли бы пройти довольно далеко. Сначала нужно подумать об РПЛ – у нас есть все, чтобы добиться больших успехов в ближайшие годы»
4 минуты назад
Самедов об итогах стажировки в «Спартаке»: «За 3 дня тяжело наладить тесный контакт, но понял, что Станкович – специалист высокого уровня. В команде хорошая атмосфера»
556 минут назад
Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат. Новым игрокам предлагают не более 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)
13сегодня, 07:22
Чистяков о 3-м месте «Зенита» в РПЛ: «Ситуация неприемлема для нас. Может, в каких-то играх немного расслабились. Но и «Краснодар» с «Локомотивом» хороши»
4сегодня, 07:10
Гути о Роналдо в «Реале» при Капелло: «Он сказал, что не будет взвешиваться – и не взвешивался. И ничего не происходило»
11сегодня, 06:46
Садулаев о сборной России: «Вызывают – уже хорошо. Радуюсь. Хотелось бы играть в Европе, на ЧМ, но сейчас такая ситуация. Скоро это закончится, надеюсь»
3сегодня, 06:36
Артур Гомес о «Динамо»: «Переход в российский клуб – хорошая возможность развиваться. Бителло очень хорошо отзывался о команде»
7сегодня, 06:22
Вратарь «Пари НН» Медведев о 12-м месте в РПЛ: «Никому неохота бороться за выживание. Но есть реальность, в которой мы живем. Нить очень тонкая»
сегодня, 05:50
Медведев о травме защитника «Зенита» Волкова: «Сколько займет восстановление, говорить трудно. После «крестов» это всегда очень тяжело, это через боль»
5сегодня, 05:40
Виртц травмировал голеностоп в матче за сборную Германии в Лиге наций. Срок возвращения хавбека «Байера» к тренировкам пока неясен
4сегодня, 05:25