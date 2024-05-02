Генсек РФС об Азии: «Российский футбол исчез бы, если бы мы вышли из УЕФА, а в АФК нас не приняли бы. Исключение из ФИФА – катастрофа»

В РФС объяснили отказ от перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Не считаете, что в декабре 2022 года совершили ошибку, когда не перешли в Азию и остались в ? Сейчас сборная уже сыграла бы Кубок Азии и участвовала бы в отборе на чемпионат мира.

– Неправильно опираться на сослагательное наклонение в истории. В 2022 году мы исходили из того, что руководствовались решением ФИФА об отстранении России от участия в международных матчах. Они там прямо говорят о проблемах в проведении чемпионата мира в Катаре. Они писали, что до турнира оставалось восемь месяцев, ряд европейских команд отказались с нами играть, а они не могли каким-либо другим образом решить вопрос.

В декабре исходили из того, что чемпионат мира прошел, ФИФА не должна иметь к нам претензий. Соответственно, если азиаты будут не против, то какие возражения должна иметь ФИФА? Тем более в Азии постоянно кто-то с кем-то конфликтует, и это никак не сказывается на участии сборных в турнирах.

Это обсуждалось на исполкоме, который был не против, но заявил, что надо проговорить с УЕФА. Мы консультировались с УЕФА и ранее, там нам говорили: «Мы вас отпускать не хотим, но это ваше решение».

Когда обратились к УЕФА снова со словами, что готовы формализовать решение и направить документ о выходе, организация резко поменяла позицию и заявила, что категорически против, не допустит выхода России из своего состава и считает Россию важной частью своего сообщества.

Нам предложили создать трехстороннюю рабочую группу, мы на нее согласились. Тогда момент был упущен, да. Но дальше стала понятна позиция ФИФА, которая сказала, что запрет снимать не собирается. Он связан с позицией ФИФА. Поэтому только гарантия от ФИФА, что она снимет запрет при переходе в другую конфедерацию, могла стать основанием для принятия такого решения.

Плюс был риск непринятия в Азию, а выход из одной и невключение в другую конфедерацию означает по сути исключение из членов ФИФА. Это привело бы к катастрофе российского футбола, который в этот момент исчез бы.

– Не считаете, что немного упустили взаимодействие с азиатами?

– Мы параллельно вели переговоры с азиатами и ФИФА. Президент ФИФА четко обозначил, что организация занимает нейтралитет, поэтому не против перехода РФС в Азию, но Российскому футбольному союзу самому нужно договориться с УЕФА и АФК. При этом глава ФИФА не гарантировал изменение позиции организации при смене конфедерации.

На что руководство АФК сказало, что максимально постарается, чтобы РФС был принят, но не гарантирует участия России в соревнованиях, а ссориться ни с кем Азия не хочет, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.