Сорокин про отмену бана: «Это зреет в ФИФА и УЕФА на подсознательном уровне. Есть ощущаемая готовность вернуть Россию. Кажется, все уже устали от текущей ситуации»

Алексей Сорокин считает, что УЕФА и ФИФА могут снять санкции с России.

«У меня только интуитивные ощущения по совокупности всех дискуссий и общения на конгрессе в Бангкоке.

Мне тоже кажется, что все уже устали от текущей ситуации, есть какая-то внутренняя, неосязаемая, может быть, но ощущаемая готовность вернуть Россию, потому что все на каком-то тонком уровне понимают, что так невозможно и неправильно долго по политическим причинам мариновать столько сборных из одной из самых больших стран.

Поэтому мне кажется, что ближе к концу года, осенью, необходимо вернуться к дискуссии с и относительно снятия всех запретов. Ощущается, что постепенно это зреет на подсознательном уровне наших коллег», – отметил советник президента Российского футбольного союза.