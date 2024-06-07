Сорокин про отмену бана: «Это зреет в ФИФА и УЕФА на подсознательном уровне. Есть ощущаемая готовность вернуть Россию. Кажется, все уже устали от текущей ситуации»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Алексей Сорокин Политика ТАСС Футбол

Алексей Сорокин считает, что УЕФА и ФИФА могут снять санкции с России.

«У меня только интуитивные ощущения по совокупности всех дискуссий и общения на конгрессе в Бангкоке.

Мне тоже кажется, что все уже устали от текущей ситуации, есть какая-то внутренняя, неосязаемая, может быть, но ощущаемая готовность вернуть Россию, потому что все на каком-то тонком уровне понимают, что так невозможно и неправильно долго по политическим причинам мариновать столько сборных из одной из самых больших стран.

Поэтому мне кажется, что ближе к концу года, осенью, необходимо вернуться к дискуссии с УЕФА и ФИФА относительно снятия всех запретов. Ощущается, что постепенно это зреет на подсознательном уровне наших коллег», – отметил советник президента Российского футбольного союза.

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91 комментарий
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Устали только РФС, в УЕФА и в Фифа потери российских сборной и клубов никто и не заметил
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А что за ситуация от которой устали?)
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Я на подсознательном уровне ощущаю себя миллионером, но потом всякий раз просыпаюсь и включается сознание (
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Ответ Luneville
А что за ситуация от которой устали?)
Утомительная какая-то
+38
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Изнутри складывается ощущение, что устали только мы от этой ситуации.
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С такими советниками неудивительно, что мы оказались там, где оказались.
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Никого никуда не допустят еще ооочень долго
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Да словенец уже 10 раз говорил, что на него надавили люди, не имеющие к футболу отношения. Сам бы от не оторвался от газпромовской кормушки, как и его лысый друг.
Ни о каком возвращении в ближайшее время и речи быть не может. Чего бы там не говорила интуиция Сорокина
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Незаконный? Ты разве не знал, что границы Запада нигде не заканчиваются)
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Возьмём их измором. Дождёмся, пока они в ноги нам упадут, умоляя вернуться. И тогда ещё подумаем, а нужно ли нам позориться в еврокубках и на разных чемпионатах, если можно раз в полгода Белоруссию и Афганистаны обыгрывать на радость всем россиянам, благодарным нашему великому Президенту!
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« интуитивные ощущения «… врача, врача
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ну вот на кого такие выступления рассчитаны? Только на начальство - ещё небольшое усилие и победим!
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Ответ Maks
Я так понимаю, на этом сайте все любят, обожают украину,и терпеть не могут Россию, чисто по + сикам)))))
Чисто по плюсикам можно сделать вывод, что большинство за справедливое строгое отношение к тем, кто поддерживает преступников.
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Ответ Ростовский
Конечно знаю, что западные границы России нигде не заканчиваются 🤗
Ну вот, значит все законно. Как там говорил классик, Запад бровь поднимет - и России нет на УЕФА и ФИФА турнирах
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тут к ядерной войне готовятся, а кто-то про футбол думает
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Ответ Luneville
А что за ситуация от которой устали?)
гегемония Ференцвароша бггггггггггггггггггггг_))))))))))))))))))
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Тут в своем подсознание не знаешь порой, как разобраться, а он в коллективное подсознание ФИФА и УЕФА проникает. Устали они. Может и устали, только вот возвращать нас тоже не отдых.
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Санкции не снимут.Российский футбол никак ни влияет на развитие и течение мирового футбола...
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Трындец. У них всё на интуитивном уровне. Мозги, видать, совсем не включаются))
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Точно-точно, именно об этом, о снятии санкций УЕФА в 2024 писал Нострадамус!) Третий стих 34-го центуриона, 76 - ого катрена, 9-я строка. Малахов не даст соврать.)
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Все правильно. Это только кажется. Это мираж братан.
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Ответ alexx9
Русские по всему миру спокойно ходят на футбол который им доступен
Ходить ходят , но и ждут когда можно будет болеть за своих
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Ответ Никита Вахрушев
Комментарий скрыт
Интересно, а кто должен в УЕФА устанавливать правила, если >90% его членов - это ЕС и примкнувшие к ним Великобритания в 4-х лицах со всякими Норвегиями и Швейцариями? Россия с Белоруссией и Азербайджаном, что ли?!
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Брюгге соскучился по Зениту?
+3
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"Интуитивные ощущения", "тонкий подсознательный уровень". Что это за инстаблогерша такая, кто знает? Не хватает только сигналов посылаемых Вселенной, и визуализирования успеха.
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Вяземская: Если бы сейчас была дискуссия, я доказала бы Петру Александровичу... Преображенский: Виноват, вы сию минуту хотите открыть дискуссию? (Собачье сердце)
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Ответ Никита Вахрушев
Комментарий скрыт
Русские по всему миру спокойно ходят на футбол который им доступен
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Ответ +Холмс+
не знаю как он, я устал от бесконечного вранья нашей власти и судебного произвола в отношении своих граждан , когда нужно просто отнять. столкнулся лично
Именно от нашей ? А от бесконечного вранья власти и произвола по всему миру не устал ? Или это только мы в Мордоре живем , а вокруг яркий и добрый мир?)
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Было бы неплохо, но эта наша черта, выдавать желаемое за действительность. Без доказательств, на интуитивном уровне. Думаю, в лыжах фигурке и хоккее без нас есть потери в соревновательном уровне.
В футболе потерь нет
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Ответ Никита Вахрушев
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Не дают уничтожать государства и народы ! Бемпредел !! Мы устали от этих западныё партнеров !!! Мы долбанём по вам ядеркой ! Дайте нам резать ! Только ещё сыгрвйте с нами футбол, пожалуцста, и купите наш газ !! Иначе долбанём ядеркой ! И дайте нам резат !
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