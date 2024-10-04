Писарев пошутил о стажировке Мостового в «Спартаке»: «Судя по его комментариям, он и так все знает. Посмотрим, получится ли у него в другой роли»
Николай Писарев высказался о стажировке Александра Мостового в «Спартаке».
Ранее в московском клубе подтвердили, что Мостовой и Александр Самедов пройдут у них стажировку. Позже главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участие в тренировках красно‑белых во время стажировки, которая должна состояться в октябре во время паузы на игры сборных.
«Александр всегда на слуху, всегда обсуждаем. Давайте посмотрим, получится ли у него в другой роли.
Судя по комментариям Мостового, ему никакие знания особо не нужны, он и так все знает (смеется).
А серьезно, то буду рад, если Мостовой что‑то полезное у Станковича подсмотрит для своей будущей карьеры», – сказал тренер сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости