Писарев пошутил о стажировке Мостового в «Спартаке»: «Судя по его комментариям, он и так все знает. Посмотрим, получится ли у него в другой роли»

Николай Писарев высказался о стажировке Александра Мостового в «Спартаке».

Ранее в московском клубе подтвердили , что Мостовой и Александр Самедов пройдут у них стажировку. Позже главный тренер «Спартака » Деян Станкович заявил , что Мостовой не будет принимать участие в тренировках красно‑белых во время стажировки, которая должна состояться в октябре во время паузы на игры сборных.

«Александр всегда на слуху, всегда обсуждаем. Давайте посмотрим, получится ли у него в другой роли.

Судя по комментариям Мостового, ему никакие знания особо не нужны, он и так все знает (смеется).

А серьезно, то буду рад, если Мостовой что‑то полезное у Станковича подсмотрит для своей будущей карьеры», – сказал тренер сборной России.