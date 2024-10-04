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Владислав Радимов: «Станковичу не до Мостового, у него другие проблемы. Александр должен сам прийти к тренерству, не говорить, а доказывать делом»

Владислав Радимов высказался о стажировке Александра Мостового в «Спартаке».

Ранее в московском клубе подтвердили, что Мостовой и Александр Самедов пройдут у них стажировку. Позже главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участие в тренировках красно‑белых во время стажировки, которая должна состояться в октябре во время паузы на игры сборных.

«У Станковича сейчас другие проблемы, ему не до Мостового, садиться и рассказывать он не будет. В любом случае Мостовой должен прийти сам к тренерству, не говорить что‑то, а доказывать делом.

Здесь нужно думать обо всех футболистах, это не просто поучаствовать в трех‑четырех пресс‑конференциях», – сказал бывший игрок «Зенита».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoВладислав Радимов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoМатч ТВ
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