Владислав Радимов: «Станковичу не до Мостового, у него другие проблемы. Александр должен сам прийти к тренерству, не говорить, а доказывать делом»
Владислав Радимов высказался о стажировке Александра Мостового в «Спартаке».
Ранее в московском клубе подтвердили, что Мостовой и Александр Самедов пройдут у них стажировку. Позже главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участие в тренировках красно‑белых во время стажировки, которая должна состояться в октябре во время паузы на игры сборных.
«У Станковича сейчас другие проблемы, ему не до Мостового, садиться и рассказывать он не будет. В любом случае Мостовой должен прийти сам к тренерству, не говорить что‑то, а доказывать делом.
Здесь нужно думать обо всех футболистах, это не просто поучаствовать в трех‑четырех пресс‑конференциях», – сказал бывший игрок «Зенита».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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