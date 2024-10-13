Боярский о «Зените»: «Краснодар» победил по существу за счет своей энергии. Всерьез воспринимаю и «Локомотив», но команда Семака сумеет их победить»

Михаил Боярский прокомментировал положение «Зенита» в турнирной таблице Мир РПЛ.

«То, что «Зенит » на третьем месте пока, ну, это футбол. «Краснодар » – бесспорно замечательная команда, они играют очень хорошо. Они по существу обыграли «Зенит» за счет своей энергии, да еще и день города был, мотивация была очень серьезная.

«Зенит» так просто не сломаешь. Разрыв с первым местом всего одно очко. Есть все шансы, что Семак и Тимощук подготовят команду к дальнейшей борьбе в лиге. Бесспорно, я воспринимаю всерьез и «Локомотив ». Это серьезная команда, но «Зенит» может их победить. И сумеет это сделать», – сказал народный артист РСФСР и болельщик «Зенита».