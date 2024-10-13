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  • Боярский о «Зените»: «Краснодар» победил по существу за счет своей энергии. Всерьез воспринимаю и «Локомотив», но команда Семака сумеет их победить»
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Боярский о «Зените»: «Краснодар» победил по существу за счет своей энергии. Всерьез воспринимаю и «Локомотив», но команда Семака сумеет их победить»

Михаил Боярский прокомментировал положение «Зенита» в турнирной таблице Мир РПЛ.

«То, что «Зенит» на третьем месте пока, ну, это футбол. «Краснодар» – бесспорно замечательная команда, они играют очень хорошо. Они по существу обыграли «Зенит» за счет своей энергии, да еще и день города был, мотивация была очень серьезная.

«Зенит» так просто не сломаешь. Разрыв с первым местом всего одно очко. Есть все шансы, что Семак и Тимощук подготовят команду к дальнейшей борьбе в лиге. Бесспорно, я воспринимаю всерьез и «Локомотив». Это серьезная команда, но «Зенит» может их победить. И сумеет это сделать», – сказал народный артист РСФСР и болельщик «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
logoЛокомотив
logoЗенит
logoАнатолий Тимощук
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Боярский
logoКраснодар
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