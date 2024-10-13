Боярский о «Зените»: «Краснодар» победил по существу за счет своей энергии. Всерьез воспринимаю и «Локомотив», но команда Семака сумеет их победить»
Михаил Боярский прокомментировал положение «Зенита» в турнирной таблице Мир РПЛ.
«То, что «Зенит» на третьем месте пока, ну, это футбол. «Краснодар» – бесспорно замечательная команда, они играют очень хорошо. Они по существу обыграли «Зенит» за счет своей энергии, да еще и день города был, мотивация была очень серьезная.
«Зенит» так просто не сломаешь. Разрыв с первым местом всего одно очко. Есть все шансы, что Семак и Тимощук подготовят команду к дальнейшей борьбе в лиге. Бесспорно, я воспринимаю всерьез и «Локомотив». Это серьезная команда, но «Зенит» может их победить. И сумеет это сделать», – сказал народный артист РСФСР и болельщик «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости