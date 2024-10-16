Медведев о травме защитника «Зенита» Волкова: «Сколько займет восстановление, говорить трудно. После «крестов» это всегда очень тяжело, это через боль»
Александр Медведев рассказал о восстановлении защитника «Зенита» Сергея Волкова.
В сентябре 22-летний игрок получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.
«Волков приступил к восстановлению. Сколько оно займет, пока трудно говорить. Восстановление после «крестов» - это всегда очень тяжело, это через боль.
Очень много зависит от того, как спортсмен сможет с этим справляться», – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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