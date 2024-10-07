«Чтобы не было измышлений». Медведев об обнародовании сроков восстановления Глушенкова

Александр Медведев высказался о сроках восстановления Максима Глушенкова.

Ранее «Зенита» сообщил , что полузащитник пропустит около четырех недель из‑за повреждения мышц задней поверхности бедра. Игрок получил травму в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Акрона» (5:1) 2 октября.

– Вы говорили, что сроки восстановления Глушенкова – «врачебная тайна». Тогда почему клуб решил их обнародовать?

– Чтобы не было измышлений, – ответил председатель правления «Зенита ».