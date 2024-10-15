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Медведев о травмах в «Зените»: «Некоторые говорят, чтобы игроки не ездили в сборные – будет меньше травм. Но футбольные боги могут наказать за такой подход»

Александр Медведев высказался о травмах футболистов «Зенита».

Ранее стало известно, что вингер «Зенита» Андрей Мостовой получил травму в сборной России, которая не проводила матчей в эту паузу.

«Травмы могут произойти на ровном месте без всякой грубости. К сожалению, это часть жизни спортсменов.

Большинство даже не представляют степень физических нагрузок и мышечных травм, которые испытывают спортсмены. Сандрачук, один из наших воспитанников, выступающий в Махачкале, получил второй разрыв крестообразной связки. Парень, у которого хорошие перспективы, получил травму не из-за грубости.

К сожалению, разминками и массажем невозможно предотвратить травму. Желаю футболистам, чтобы травмы их миновали. Век спортсмена очень короткий.

Некоторые говорят, чтобы игроки не ездили в сборные, так как будет меньше травм. Но эта тема очень опасная, футбольные боги могут наказать за такой подход», – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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