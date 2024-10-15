Медведев о травмах в «Зените»: «Некоторые говорят, чтобы игроки не ездили в сборные – будет меньше травм. Но футбольные боги могут наказать за такой подход»
Ранее стало известно, что вингер «Зенита» Андрей Мостовой получил травму в сборной России, которая не проводила матчей в эту паузу.
«Травмы могут произойти на ровном месте без всякой грубости. К сожалению, это часть жизни спортсменов.
Большинство даже не представляют степень физических нагрузок и мышечных травм, которые испытывают спортсмены. Сандрачук, один из наших воспитанников, выступающий в Махачкале, получил второй разрыв крестообразной связки. Парень, у которого хорошие перспективы, получил травму не из-за грубости.
К сожалению, разминками и массажем невозможно предотвратить травму. Желаю футболистам, чтобы травмы их миновали. Век спортсмена очень короткий.
Некоторые говорят, чтобы игроки не ездили в сборные, так как будет меньше травм. Но эта тема очень опасная, футбольные боги могут наказать за такой подход», – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий