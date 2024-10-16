Сборная Нигерии вернулась домой после инцидента с задержкой команды в ливийском аэропорту. Команда отказалась от матча в Бенгази в знак протеста
Команды должны были встретиться в рамках отборочного турнира Кубка Африки во вторник, 15 октября.
Матч должен был пройти в Бенгази, но самолет нигерийской команды был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный примерно в двух часах езды от места проведения матча.
Там футболисты сборной Нигерии провели 12 часов без еды и напитков. Команда также пожаловалась на то, что принимающая сторона не предоставила ей транспорт.
Министерство спорта Нигерии заявило, что футболистов «взяли в заложники». Ливийская федерация футбола ссылалась на соблюдение протоколов безопасности.
В понедельник команда вернулась в Нигерию. От игры со сборной Ливии на фоне данного инцидента она ранее отказалась. О реакции Конфедерации африканского футбола на эту ситуацию пока не сообщалось.
«Мы вернулись домой в целости и сохранности. Я много чего повидал за 10 лет в команде, но ни с чем подобным ранее не сталкивался.
Ни с кем нельзя обращаться так плохо. Футбол – это уважение, и оно начинается с уважения к самому себе», – сказал защитник нигерийцев Уильям Трост-Эконг.
📸🎥 Жуть из Африки. Сборная Нигерии на 16 часов застряла в аэропорту Ливии без еды и воды, игроки через соцсети просили о помощи
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