Сборная Нигерии вернулась домой после инцидента с задержкой команды в ливийском аэропорту. Команда отказалась от матча в Бенгази в знак протеста

Сборная Нигерии вернулась домой из Ливии после инцидента с задержкой в аэропорту.

Команды должны были встретиться в рамках отборочного турнира Кубка Африки во вторник, 15 октября.

Матч должен был пройти в Бенгази, но самолет нигерийской команды был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный примерно в двух часах езды от места проведения матча.

Там футболисты сборной Нигерии провели 12 часов без еды и напитков. Команда также пожаловалась на то, что принимающая сторона не предоставила ей транспорт.

Министерство спорта Нигерии заявило, что футболистов «взяли в заложники». Ливийская федерация футбола ссылалась на соблюдение протоколов безопасности.

В понедельник команда вернулась в Нигерию. От игры со сборной Ливии на фоне данного инцидента она ранее отказалась . О реакции Конфедерации африканского футбола на эту ситуацию пока не сообщалось.

«Мы вернулись домой в целости и сохранности. Я много чего повидал за 10 лет в команде, но ни с чем подобным ранее не сталкивался.

Ни с кем нельзя обращаться так плохо. Футбол – это уважение, и оно начинается с уважения к самому себе», – сказал защитник нигерийцев Уильям Трост-Эконг .

📸🎥 Жуть из Африки. Сборная Нигерии на 16 часов застряла в аэропорту Ливии без еды и воды, игроки через соцсети просили о помощи