  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сборная Нигерии вернулась домой после инцидента с задержкой команды в ливийском аэропорту. Команда отказалась от матча в Бенгази в знак протеста
1

Сборная Нигерии вернулась домой после инцидента с задержкой команды в ливийском аэропорту. Команда отказалась от матча в Бенгази в знак протеста

Сборная Нигерии вернулась домой из Ливии после инцидента с задержкой в аэропорту.

Команды должны были встретиться в рамках отборочного турнира Кубка Африки во вторник, 15 октября. 

Матч должен был пройти в Бенгази, но самолет нигерийской команды был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный примерно в двух часах езды от места проведения матча. 

Там футболисты сборной Нигерии провели 12 часов без еды и напитков. Команда также пожаловалась на то, что принимающая сторона не предоставила ей транспорт. 

Министерство спорта Нигерии заявило, что футболистов «взяли в заложники». Ливийская федерация футбола ссылалась на соблюдение протоколов безопасности. 

В понедельник команда вернулась в Нигерию. От игры со сборной Ливии на фоне данного инцидента она ранее отказалась. О реакции Конфедерации африканского футбола на эту ситуацию пока не сообщалось. 

«Мы вернулись домой в целости и сохранности. Я много чего повидал за 10 лет в команде, но ни с чем подобным ранее не сталкивался.

Ни с кем нельзя обращаться так плохо. Футбол – это уважение, и оно начинается с уважения к самому себе», – сказал защитник нигерийцев Уильям Трост-Эконг

📸🎥 Жуть из Африки. Сборная Нигерии на 16 часов застряла в аэропорту Ливии без еды и воды, игроки через соцсети просили о помощи

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMC Sport
происшествия
logoСборная Нигерии по футболу
logoКубок Африки
logoсборная Ливии
Конфедерация африканского футбола
logoУильям Трост-Эконг
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бонифасе о сборной Нигерии, застрявшей в аэропорту Ливии: «Это уже пугает. Мы просто хотим вернуться к себе»
1014 октября, 15:43
Осимхен о сборной Нигерии, застрявшей в аэропорту Ливии: «Это неуместно и бесчеловечно, начинает походить на ситуацию с заложниками. Призываю футбольные организации вмешаться»
914 октября, 14:09
Сборная Нигерии бойкотирует выездной матч с Ливией: самолет команды перенаправили в другой аэропорт, игроков там продержали без еды и питья более 12 часов
3014 октября, 12:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Соберите коллекцию карточек с футболистами и выиграйте PlayStation или iPhone
122 минуты назадСпецпроект
Месси после 6:0 с Боливией: «Очень приятно увидеть эмоции болельщиков. Они трогают больше, чем когда-либо, это могут быть мои последние матчи. В сборной всегда чувствую себя молодым»
747 минут назад
Месси сделал 2 хет-трика в официальных матчах за сборную за последние 7 лет. Оба – в играх с Боливией
13сегодня, 04:22
Проблема у Черчесова и проблемище у Мбаппе, 3+2 от Месси в матче с Боливией, 700 передач Овечкина, «МЮ» отменит выплаты Фергюсону, Поздняков больше не президент ОКР, хоккеиста-гея убили в Финляндии, Тухель в Англии и другие новости
8сегодня, 04:10
Месси догнал Роналду по числу хет-триков в составе сборных – у обоих по 10
20сегодня, 03:55
Месси сократил отрыв от Роналду по числу хет-триков за карьеру – 58 против 66
11сегодня, 03:40
Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 10 туров с 22 очками. У Колумбии – 19, Бразилия догнала Уругвай – у них по 16
9сегодня, 03:25
Месси – лучший бомбардир южноамериканского отбора на ЧМ, у Лео 6 голов в 7 играх
27сегодня, 02:40
Бразилия разгромила Перу – 4:0! Рафинья реализовал два пенальти, Перейра забил боковыми ножницами, Энрике – ударом из-за пределов штрафной
8сегодня, 02:38
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина забила 6 голов Боливии, Бразилия разгромила Перу, Уругвай и Эквадор поделили очки
65сегодня, 02:38
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Ботафого» Луис Энрике Андре набрал 2+1 в матчах Бразилии с Чили и Перу в отборе ЧМ-2026. У его партнера по клубу Игора Жезуса 1+1
2сегодня, 03:10
Президент ялтинского «Рубина»: «Мы доказали, что Ялта заслуживает стать яркой точкой на футбольной карте России»
12вчера, 22:06
Рэпер ST: «Спартак» станет чемпионом в этом году, возможно, еще и Кубок возьмем. Работа Станковича чудесная, команда прекрасная»
33вчера, 21:56
Латышонок о жене: «Она не только супруга, но и лучший друг. Мы встретились в парке Галицкого, погуляли и сразу все поняли, почувствовали вайб»
13вчера, 21:45
Роберто Мартинес про 0:0 с Шотландией: «Португалии не хватало последнего паса и магии в штрафной. Мы контролировали игру»
4вчера, 21:42
«Я слишком сильно наступил и сделал яму в поле. Даже лучшие в истории ошибаются». Мората о промахе с пенальти в матче с Сербией
5вчера, 21:21
РФС создает «Клуб 1912»: «Он объединит неравнодушных людей из мира политики, бизнеса и медиаиндустрии. Это новый формат продвижения футбола»
10вчера, 21:19
Мостовой о выписке из больницы: «Остаюсь под наблюдением врачей – камни живут сами по себе, непонятно, что от них ждать»
15вчера, 20:59
Испания не проигрывает 14 матчей подряд – 12 побед и 2 ничьих
4вчера, 20:44
Португалия сыграла вничью с Шотландией – 0:0
5вчера, 20:40