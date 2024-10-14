Сборную Нигерии заперли в аэропорту Ливии на 16 часов без еды и воды. Похоже, это месть

Триллер в Африке.

Громкий скандал в Африке: сборная Нигерии прилетела на матч в Ливию, но в итоге просидела почти 12 часов в аэропорту, не получив даже еды и питья. И улетела обратно.

Бойкот матча от Нигерии – вот итог самой странной истории последних месяцев.

Что случилось?

15 октября команды Нигерии и Ливии планировали провести матч в рамках отбора на Кубок Африки. В отборе они играют в одной группе, где еще Бенин и Руанда. Нигерия – лидер с семью очками, Ливия идет последней с одним очком. В первом очном матче нигерийцы победили 1:0 дома.

Новый матч поставили в Бенгази. Нигерия отправилась в город за два дня до игры. Но самолет нигерийцев прямо перед приземлением неожиданно перенаправили в аэропорт Аль-Абрак, который расположен в двух часах езды от места проведения игры.

Никто этого не понял. По словам нигерийцев, никто не оповестил их о переносе, сами они договорились о транспорте в Бенгази. А вот в Аль-Абраке никого не ждали. Это заброшенный аэропорт, используется только для приема паломников.

Именно там игроки просидели 12 часов. Им даже не предоставили еды и питья. Рядом – ничего.

Интернет ловил плохо, да и только на улице. С трудом связались с Федерацией футбола Нигерии.

«Мне становится страшно. Беспокоюсь за наши жизни», – переживал Уилфред Ндиди.

Под вечер за нигерийцами приехал микроавтобус, но предложил везти сборную частями. Отказ.

Утром приехал нормальный автобус, который согласовала федерация Нигерии. Виктор Бонифасе не смутился и возмущался на камеру, но водитель, похоже, не понял ни единого слова.

Игроков повезли в другой аэропорт, а не на матч. Они отказались выходить на игру и попросили увезти их обратно в Нигерию. Позже капитан сборной Уильям Трост-Эконг вышел с заявлением от лица всей команды:

«Более 12 часов мы провели в заброшенном аэропорту Ливии после того, как нашему самолету вдруг изменили курс. Он уже снижался. Но ливийское правительство отменило нашу посадку в Бенгази без объяснения причин. Они закрыли стойки регистрации и оставили нас без еды и питья.

Все это – психологические игры. Конечно, со мной раньше происходило разное на выездных матчах в Африке, но это позорное поведение. Это просто позор. Даже тунисский пилот, которому, к счастью, удалось в последнюю минуту перенаправить наш самолет в другой аэропорт, тоже никогда не видел ничего подобного. Мы призвали нигерийское правительство вмешаться и спасти нас.

Решение всей команды: мы не будем проводить этот матч. Африканская конфедерация футбола должна ознакомиться с происходящим. Мы не станем добираться до Бенгази автомобильным транспортом. Это небезопасно даже с охраной. Мы уважаем себя.

Мы уважаем соперников, когда они гостят в Нигерии. Произошедшее здесь не имеет ничего общего с футболом».

Ливия тоже страдала в Нигерии. Похоже, это месть!

Власти Ливии никак не реагировали на историю, зато местные медиа активно защищаются. Им тоже не понравился прием недельной давности в Нигерии. Игрок Файсала Аль-Бадри даже писал гневный пост, там все рассказал.

Главные детали: ливийских игроков задержали прямо в самолете и целый час проверяли вещи. Из-за этого команда опоздала на трансфер в другой город. Пришлось ждать в аэропорту, потом перевозчик перестроил маршрут поездки. Аль-Бадри пишет, что Ливию провезли «через лес, где просто нет дорог и света». Приключение продлилось пять часов.

В итоге игроки приехали к отелю поздно ночью, измученные поездкой. Нигерийская сторона даже не принесла извинений. Похоже, в Ливии всерьез обиделись.

Сейчас в Нигерии недовольны и считают, что «делали все возможное». Прикрепляют фото, где виден большой автобус с ливийскими флагами. А еще припоминают историю из 2021-го, когда двух игроков нигерийского клуба «Риверс Юнайтед» несколько часов не выпускали из аэропорта.

«Игроки – заложники». Бурная реакция Осимхена

Главная звезда Нигерии не осталась в стороне. Виктор Осимхен получил травму за «Галатасарай», не хотел рисковать и остался в Турции. Форвард пропускал сбор, но поддержал партнеров и намекнул – это умышленные действия со стороны ливийцев.

«Разочарован таким несправедливым обращением, с которым столкнулись мои братья и тренеры в аэропорту Ливии, – комментарий Осимхена. – Такие действия просто противоречат духу спортивного поведения. Поддерживаю команду и верю, что она останется сильной. Эта ситуация неуместна и бесчеловечна.

Это преднамеренная тактика со стороны Ливийской федерации футбола. Направлена на разрушение морального духа игроков, и это походит на ситуацию с заложниками. Считаю, что игроки – заложники. Безопасность моих товарищей по команде и всего персонала команды важнее всего. Мои братья»и тренеры должны вернуться домой. Мы не преступники и не заключенные.

Я могу себе представить, как ужасно они себя сейчас чувствуют, поскольку у меня был похожий опыт, когда я играл в категории до 17 лет. Это совершенно несправедливо и душераздирающе».

Сейчас нигерийцы уже на родине, с ними все хорошо. А Африканская конфедерация футбола обещает разобраться в ситуации.

Фото: instagram.com/ng_supereagle ; x.com/TroostEkongFDN ; East News /AFP; соцсети