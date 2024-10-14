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Осимхен о сборной Нигерии, застрявшей в аэропорту Ливии: «Это неуместно и бесчеловечно, начинает походить на ситуацию с заложниками. Призываю футбольные организации вмешаться»

Виктор Осимхен отреагировал на ситуацию в сборной Нигерии перед матчем с Ливией.

Команды должны были встретиться в рамках отборочного турнира Кубка Африки во вторник, 15 октября. 

Матч должен был пройти в Бенгази, но самолет нигерийской команды был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный примерно в двух часах езды от места проведения игры. Там футболисты сборной Нигерии провели 12 часов без еды и напитков. Команда также пожаловалась на то, что принимающая сторона не предоставила ей транспорт. В связи со случившимся борная Нигерии намерена бойкотировать матч с Ливией.

«Я разочарован несправедливым обращением, с которым вчера вечером столкнулись мои «братья» и тренеры в аэропорту Ливии. Подобные действия противоречат духу спортивного поведения. Я поддерживаю свою команду и знаю, что они останутся сильными, несмотря на эти препятствия.

Я призываю CAF и другие футбольные организации вмешаться, поскольку мои товарищи по команде и официальные лица все еще находятся в аэропорту Ливии. Это неуместно и бесчеловечно.

Эта попытка Ливийской футбольной ассоциации – уже не просто задержка, это преднамеренная тактика, направленная на ослабление и разрушение морального духа игроков, и это начинает больше походить на ситуацию с заложниками. Безопасность и благополучие моих товарищей по команде и всего персонала команды сейчас важнее всего.

Наш капитан сказал, что мы не будем играть матч, и я полностью поддерживаю это, если только игра не будет перенесена на нейтральное поле. Мои «братья» и тренеры должны вернуться домой в целости и сохранности, мы не преступники и не заключенные.

Я могу себе представить, как ужасно они себя сейчас чувствуют, поскольку у меня был похожий опыт, когда я играл в категории до 17 лет. Это совершенно несправедливо и душераздирающе. Я снова призываю CAF, правительство Нигерии и другие соответствующие органы действовать быстро и обеспечить их безопасное возвращение», – написал форвард  сборной Нигерии и «Галатасарая» в инстаграме.

Сборная Нигерии бойкотирует выездной матч с Ливией: самолет команды перенаправили в другой аэропорт, игроков там продержали без еды и питья более 12 часов

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Виктора Осимхена
logoГалатасарай
происшествия
logoСборная Нигерии по футболу
logoКубок Африки
logoсборная Ливии
Конфедерация африканского футбола
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Сборная Нигерии бойкотирует выездной матч с Ливией: самолет команды перенаправили в другой аэропорт, игроков там продержали без еды и питья более 12 часов
27сегодня, 12:07
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